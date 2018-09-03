統一超ibon攜PRO360達人網 預估今年使用人次將破3億大關

統一超 (2912) 旗下 7-ELEVEN 的 ibon 便利生活站 (含 ibon APP) 為強化生活服務，即日起，將攜手專業服務媒合平台「PRO360 達人網」，日後將有超過 450 家、提供超過 600 項服務，包括票券、列印、繳費、儲值、好康、購物寄貨、卡片購物、生活服務共八大功能，預估今年底 ibon 整體使用人次將突破 3 億次。7-ELEVEN 的 ibon 便利生活站 (含 ibon APP) 去年有 2.6 億人次使用，等於平均每位國人每年到 7-ELEVEN 使用過 11.3 次的 ibon 服務。統一超提到，7-ELEVEN 自 2012 年推出「ibon 行動生活站 APP」之後，下載數高達 400 萬次，其中會員人數更突破 140 萬人，再加上超過 600 項服務，帶動今年上半年交易筆數更較去年同期大幅成長 2 倍，其中會員以 25-44 歲為主，而上班族女性占比更高達 6 成。



此外，統一超提到，在 ibon 的八大功能中，「生活服務」類功能成長顯著，使用次數逐月成長 3 成，主因是一站滿足生活服務需求，以 8 月導入的「台灣代駕」功能，在 APP 上啟動不到一個月，使用量就再成長 50%，成功衝高 ibon APP 使用率。



PRO360 達人網負責人李倫家表示，現在該平台平均每月的案件媒合數已超過 20 萬筆，透過與 7-ELEVEN 的 ibon APP 攜手合作，預計能再提高 1 成的媒合案件。



7-ELEVEN 將 ibon APP 與媒合平台「PRO360 達人網」結合，針對 ibon APP 的會員客製化「設計類」、「攝影類」、「數位行銷類」、「翻譯編輯類」、「清潔服務」等 5 大類，共多達 400 種服務。