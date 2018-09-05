聯發科推出首款雙目結構光模組 搶攻人臉辨識與支付安全市場

手機晶片大廠聯發科 (2454)，今日宣佈推出首款應用於智慧型手機的雙目立體視覺結構光(Active Stereo with Structured Light) 參考設計，以內建於 Helio P60、Helio P22 平台的硬體景深加速引擎搭配紅外線投射器 (IR Projector)、兩顆紅外線攝像頭(IR Camera) 和 AI 人臉識別演算法。聯發科強調，該參考設計比 3D 結構光更具成本優勢，且可達到與 iPhone X 同等級的人臉建模精度和支付級的安全性。聯發科深耕立體匹配深度引擎 (Stereo Matching Depth Engine) 研發多年，是最早將相關技術整合到中高階智慧型手機晶片中並得以實現雙攝實時景深預覽效果的手機晶片廠商之一。隨著全面屏的普及，許多手機廠商試圖以人臉識別解鎖取代正面指紋解鎖。聯發科與模組廠商和 AI 演算法公司合作，推出以硬體加速的主動式立體人臉建模方案，實現無需外掛 DSP 即可達到更快更省電的效果。



在成本方面，iPhone X 使用的 3D 結構光（或稱單目結構光）需搭配高成本的點陣紅外線投射器，而雙目結構光模組使用一般隨機紋理 (Random Texture) 紅外線投射器及一般雙鏡頭組裝製程，可大幅簡化校準流程，提升良率與可量產性，更具成本優勢。對比其他低成本的非結構光人臉識別技術，雙目結構光方案具有更高精準度且不易在暗光環境中失效的優點。



在使用場景方面，單目結構光容易受光照影響，在戶外使用時，紅外線點陣投射器發出的編碼光斑容易被太陽光淹沒，造成識別率降低。而雙目結構光則有較高的抗環境干擾能力，在各種光線和氣候環境下都有很好的使用者體驗。



聯發科 Helio P60 和 Helio P22 平台皆可提供雙目結構光模組參考設計。其中包含由奇景光電（Himax）所提供的紅外線投射器與兩顆 IR Sensor，以及由 AI 廠商曠視科技 Face++ 提供的人臉辨識、美顏和建模解決方案。目前已有多家客戶積極評估導入。



聯發科提到，自家的雙目結構光方案預期將以親民的價格為消費者帶來更加優異的使用體驗，掀起光學革命新潮。大幅加速刷臉支付、智慧美顏和 3D 表情動畫等應用在智慧型手機的普及。