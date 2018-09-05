Fed利率會議前港銀搶錢 華僑永亨活存利率一口氣加到0.25% 海嘯來首次

距離 9 月份美國聯準會 (Fed) 利率會議倒數約有 3 週，香港本地銀行華僑永亨率先出擊，昨 (4) 日將港幣儲蓄存款利率上調至 0.25%，為金融海嘯後近 10 年來首見，為港銀揭開升息序幕。業界不排除其他存款基礎較小的銀行會跟隨調整存款利率息，同時反映上調最優惠利率 (P) 的時機步步逼近。

目前本地銀行提供港幣活期存款利率一般為 0.01%，這次華僑永亨調高有關存款利率由 0.01% 至 0.25%，雖然只適用於港幣儲蓄存款結餘達 1 萬元或以上，但仍是目前市面上最高的港幣活期存款利率。若以該行最新港幣活期存款利率 0.25% 計算，存入 10 萬元資金，1 年後可獲 250 元利息，相對原本 0.01% 存款利率只可獲 10 元利息，足足多了 240 元。

截至今 (5) 日，未有本地小型銀行宣佈跟進調高港幣存款利率。財資界相信，有港銀帶頭調升儲蓄利率吸金，反映銀行資金成本上漲，超過 12 年無上調的最優惠利率 (P)，最快 9 月底跟隨美國升息而調整。至於存款基礎較大的滙豐 (0005-HK) 及恒生 (0011-HK) 等大型銀行，相信在 Fed 9 月 26 日宣佈利率會議結果之前，將靜觀其變。

華僑永亨行政總裁藍宇鳴表示，港幣定期存款利率不斷上升，而港幣儲蓄存款利率自 2008 年以來並未調整，導致定存與儲蓄的利率差距逐漸擴大，因此認為現在是時候上調利率。

據華僑永亨官網資料，一般戶口分 3 類，分別儲蓄、定存及支票用的往來戶口，這次升息為銀行存款戶的儲蓄利率。

事實上，今年以來港幣拆款利率 (Hibor) 拾級而上，而且近月港銀爭相吸收資金，定存利率上揚，亦加重銀行資金成本。有中小型銀行高層表示，由年初至今，銀行平均存款成本按年增加 70 個基點，遂研究包括調升活期儲蓄利率等措施，以吸納更多較低成本資金。

渣打亞洲外匯策略師張敬勤指出，有銀行率先提高儲蓄利率，加上近日拆款利率連日上揚，進一步確認 9 月升息機會大，料其他存款基礎較小的港銀有機會跟進調升儲蓄利率。

中銀香港 (2388-HK) 則表示，將密切留意市場環境，綜合考慮資金情況及業務發展策略等因素，不時檢討存款利率。

即使業界相信龍頭大行未必跟進上調儲蓄存款利率，但 3 間發鈔行在這兩天已爭相加港幣定存利率，吸收長線資金及跨年資金。

中銀香港昨加 3 個月及半年港幣存款利率，3 個月微升 0.05 個百分點至 1.7%；6 個月年利率更上調 0.1 個百分點，最新報 1.9%。渣打於本週初調升 3 個月年利率 0.3 個百分點至 1.6%；利率跟同日升息的滙豐看齊。渣打的 6 個月年利率更上調 0.4 個百分點，跟中銀相同，且超過滙豐的 1.8%。

南洋商業銀行則推出 128 天 2.28% 港幣定存優惠，平均年利率約 1.95%，但只適用於該行全新客戶，起存金額港幣 20 萬元或以上，至於現有客戶則可享 208 天 2.15% 港幣定存優惠，起存金額為港幣 10 萬元或以上。

美團點評 (3690-HK) 及海底撈 9 月將在香港上市，在大型新股招股集資效應下，市場預留資金準備，港幣 Hibor 除短天期外，其餘全線上升，其中與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 今 (5) 日 6 連升至 1.6892%；2 個月升至 1.8125%；3 個月升至 2.03386。

長天期利率，半年期升至 2.20571%；1 年期升至 2.5737%。短天期 1 週和 2 週跌至 1.29786%、1.49929%；隔夜報 0.82893%，跌破 1% 水平。港匯今日最新報 7.8491 兌 1 美元。