• 新經濟的主要特徵是：第一新技術，經濟發展的動力是新技術，特别是數字新技術；第二新本位，新經濟以人為本，核心是用戶本位；第三新方式，新經濟是新的經濟組織方式，以數據驅動業務實現自驅動。

• BAT是金融危機的產物，2008年國際金融危機標志全球經濟處於歷史性變革，傳統經濟面臨前所未有的挑戰，以數字技術為基礎的新經濟上升為新的主導力量，正在這個時點BAT作為中國數字技術的先行者悄然崛起，成為中國代表性的數字經濟體，這是不可多得的歷史性大機會。

• 經濟發展紅利發生深刻變化，前三十年經濟發展紅利主要來自人口紅利，現在傳統經濟紅利已經逐步消失；後三十年經濟發展紅利主要來自數字技術的智能紅利。據專家預測，數字技術的投資紅利是傳統經濟的投資紅利的3-5倍。

•絕大部分賺錢特别是賺大錢都是時代的機會，要學會辨别不同時代的不同機會，選擇符合時代特徵的事業至關重要。前十年賺大錢的機會是房地產，後十年賺大錢的機會是新技術經濟，特别是數字經濟智能經濟。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)