港銀：香港資本外流快過預期 料9月上調最優惠利率P

香港資本外流速度比預期來得快，港金管局 8 月以來 8 度進場大買港幣賣盤，從 4 月接錢至今，5 個月香港累計資本外流規模已突破千億，達港幣 1034.82 億元。香港銀行預料，9 月將上調最優惠利率 (P)。

中銀香港 (2388-HK) 副總裁龔楊恩慈表示，最低利率的活期存款近日確實因為港幣資金外流而開始流失，要以較高利率的定存吸納資金，預期業界未來爭奪存款會更激烈。她認為「港銀調升最優惠利率 (P) 的日子愈來愈近」，指銀行同業近日預測，9 月港銀會隨美國再宣佈升息而調升 P 口徑一致。

對於下半年的淨利差情況，中銀香港財務總監隋洋則指出，隨著港幣利率正常化，有助銀行利差提升，但另方面美國利率向上，美元定期存款大增，港幣定存亦有增加，以致往來及儲蓄存款佔比下跌，為資金成本帶來壓力，但整體而言，料下半年淨利差將保持平穩。

由於月結因素，港銀在拆借市場更加審慎，各期 Hibor 昨 (29) 日均見上升，與房貸掛鉤的 1 個月 Hibor 升至 1.49%，套息交易誘因降低，港匯昨一度見 7.8482，紐約交易時段回軟至 7.8495，距弱方兌換保證有 5 點子距離。今 (30) 日最新報 7.8483 兌 1 美元。

交銀香港環球金融市場部高級經濟及策略師梁志麟指，1 個月 Hibor 料反覆高企，短期內有機會挑戰今年中的 2% 高位，主因有 3：1) 包括美團等多檔新股 9 月連番招股上市，總籌資逾百億元；2)Fed 於 9 月 26 日再升息預期大，將拉高 Hibor；3)9 月底為季結，港銀頭寸偏緊易令 Hibor 抽升。

圖：香港銀行公會

光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文補充，香港走資較預期快，預期走資持續下最快 9 月加 P。

梁志麟更預計，銀行體系結餘或在未來 1 個月跌至港幣 500 億元左右，較現水準 763.5 億元更低。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏甯認為，近日港幣的流動性偏緊，料 3 個月 Hibor 於今年底將由現時的 1.9% 升至約 2.15。

至於中美貿易戰影響，中銀香港副董事長兼總裁高迎欣表示，中美貿易爭端帶來負面影響，且有可能進一步升級。不過，根據該行內部壓力測試結果顯示，貿易爭端帶來風險仍在可控範圍內，並會密切關注未來發展，作出相應調整措施。