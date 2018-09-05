歐股盤前─貿易戰疑慮升溫 歐洲Stoxx 50期指下跌0.45%

美加兩國本週將繼續進行貿易協商，另一方面，市場亦持續關注美中貿易戰情勢；今 (5) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.45%。

台北時間週三下午 2 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.45%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.30%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.56%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.33%。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週三上午 10 點，公布 7 月零售銷售數據。

美國和加拿大的貿易協商，上週未獲進展，本週雙方將繼續針對修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，進行磋商。

加拿大總理 Justin Trudeau 先前已明確表示，加國試圖與美方取得共識，但希望達成「正確協議」的目標，並未改變，「我們不會簽署不利於加拿大人民的協議」。

Trudeau 說，就加拿大的立場而言，與其接受糟糕的 NAFTA，不如沒有 NAFTA。

美國總統川普則強調，若無法盡快達成協議，將對加拿大進口汽車課稅，或把加國排除在 NAFTA 之外。

在此同時，市場亦持續關注美中貿易戰情勢；川普揚言，要另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定。

貿易戰疑慮升溫，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 12.34 點 (0.05%)，至 25952.48 點；標普 500 指數下跌 4.8 點 (0.17%)，至 2896.72 點；那斯達克指數收低 18.29 點 (0.23%)，至 8091.25 點。