假疫苗風暴過後 哪些中國製藥股值得你關注？

《彭博社》報導，在下一代癌症、肝炎和其他疾病藥物開發中，許多中國製藥公司期待能成為全球領導者，雖然該行業仍處於初期階段，越來越多公司正在嘗試開發新的醫藥療法。

MSCI 中國醫療保健指數在 6 月飆升至 14 年來的最高點，但之後開始下滑，7 月長生生物科技爆發疫苗造假的醜聞，導致生醫類股慘跌，中國政府因此承諾將對該行業進行更嚴格的審查。

MSCI 中國醫療保健指數走勢

與全球其他競爭對手相比，中國製藥公司的規模微不足道，這使得他們很難在國際上競爭，但該行業仍擁有支持者。北京的「中國製造 2025」計劃旨在提升本土的製造業，而製藥行業亦包含在計畫中。

Loncar Investments 旗下管理的中國生物製藥 ETF，涵蓋 28 間公司，執行長 Brad Loncar 表示，中國政府並未放棄其發展此領域的野心。



隨著中國生物製藥行業不斷擴展，彭博社指出可關注以下 5 間公司，它們有可能會成為中國製藥行業的領頭羊：

1. 中國生物製藥 (1177-HK)



自假疫苗醜聞爆發以來，中國生物製藥股價下跌了約 19%，5 日暫報港幣 9.63 元，該公司將於 9 月 10 日成為恆生指數成分股，屆時股價有望獲得提振。

中國生物製藥開發一種新型抗腫瘤藥 Anlotinib Hydrochloride，該藥物已於 5 月獲得批准，今年下半年的銷售額可望受到帶動。此外，該公司於 8 月 16 日表示，用於治療多發性骨髓瘤的 Pomalidomide 仿製藥，在取得中國批准有進展。

2. 百濟神州生物科技 (0388-HK)



百濟神州生物科技於納斯達克掛牌，目前市值約為 100 億美元，儘管今年中國製藥類股遭拋售，該公司今年以來的漲幅仍達 80% 以上。

彭博分析師指出，百濟神州生物科技有新型癌症藥物，如在研 PD-1 抗體 tislelizumab，該藥物顯示治療霍奇金淋巴瘤的可能性，但該藥物市場占比過小，很難產生重大影響。分析師在報告中寫到：「為了提升該藥物的前景，它必須被證明可以用於其他類型的腫瘤。」

3. 江蘇恆瑞醫藥 (600276-CN)

江蘇恆瑞醫藥公司的股價從年初至 6 月初上漲約 55%，但假疫苗風暴後，股價下跌了約 20%。但在 8 月 14 日，摩根士丹利表達對其 pipeline 數量樂觀的情緒，將目標價格上調 35%。



中國國家醫保局 8 月 17 日宣布，正在進行考慮的醫保給付腫瘤藥物清單，恆瑞和中國生物製藥公司，為兩間唯一藥物被納入的中國製藥公司。瑞士信貸表示，中國藥品審評中心正在加快批准 48 種外國藥品的計劃，可能使中國製藥商受衝擊。

4. 歌禮製藥公司 (1672-HK)

歌禮製藥公司為港股未獲利但掛牌的生科公司，然而，在上市後一個月，歌禮製藥的股票交易價格比 IPO 價格低上約 48%，對於其他進入該產業的新創公司可能是種警告。



8 月 31 日，歌禮製藥公佈 2018 年上半年的利潤為 3410 萬元人民幣 (500 萬美元) 時，股價走跌趨勢暫緩，該公司一年前的虧損為人民幣 1750 萬。

歌禮製藥指望近期中國藥品監管機構批准的 Ganovo 和 Ravidasvir 的丙型肝炎藥物，能成功銷售。

5. 三生製藥 (1530-HK)

三生製藥的股價已從今年高點下滑超過 30% 之後，但最糟的情況可能還未到來，該公司今年上半年營收低於分析師的預期，而野村公司則注意到某些藥品的銷售「大幅不符合預期」。該公司正在等待中國政府批准 Herceptin 的生物仿，Herceptin 為羅氏控股研發的乳癌藥物。



中國幾乎為三生製藥的全部市場，因此該公司致力於擴展海外市場。去年，該公司提議以 2.9 億美元的金額，從一間加拿大製藥商購買研發合約和製造業務，以進入北美市場，但在 5 月該筆交易被取消。