陸假疫苗醜聞拖累 歌禮製藥慘遭抽飛 僅超購1倍

首隻未有盈利的歌禮製藥 (1672-HK) 昨(24)日截止保證金融資認購，雖然在大陸「假疫苗」醜聞影響下有投資者「抽飛」(取消認購)，但仍錄逾 1 倍超額認購，6 間券商累計借出約 7.43 億元融資額，超額認購約 1.07 倍。

大陸長春長生生物科技爆出疫苗造假新聞後，中港兩地的醫藥股均受拖累，歌禮製藥昨日截止保證金融資認購，有投資者因醜聞而抽飛。

已上市的藍籌股石藥 (1093-HK) 過去 2 個交易日累積跌了 5.8%。

香港《明報》引述信誠證券聯席董事張智威指出，假疫苗消息令投資者對醫藥股產生憂慮，該行原借出港幣 1.8 億元的歌禮保證金減少至港幣 3100 萬元。

一通證券行政總裁宓光輝亦指有投資者「抽飛」，歌禮製藥的保證金減少了港幣 200 多萬元，至港幣 1700 萬元。

綜合 6 間券商資料，歌禮製藥共獲港幣 7.43 億元保證金融資認購，以公開發售額港幣 3.59 億元計，相當於超額認購約 1.07 倍。

歌禮於 7 月 20-25 日招股，招股價介乎每股港幣 12 元至 16 元，最多集資約港幣 35.86 億元，每手股維持 1000 股，一手入場費港幣 16161.23 元，堪稱史上最貴。

