寶安成立上市企業協會

3日，寶安區上市企業協會成立。深圳市奮達科技股份有限公司董事長肖奮當選為協會首任會長，欣旺達電子股份有限公司董事長王威、深圳諾普信農化股份有限公司董事長盧柏強、順豐控股股份有限公司董事長王衛當選為副會長。據介紹，寶安區上市企業協會是一個自願組成的地方性、非營利性社會組織。協會將以「服務、自律、規範、提高」為基本職責，充分利用協會的組織優勢、人才優勢、服務優勢、合作優勢，促進資本市場穩定、健康發展；竭誠打造上市企業高端服務平台，進而提高整個資本市場的質量。

一直以來，寶安都十分重視企業上市培育工作，出台系列扶持政策，取得良好成效。記者了解到，截至目前，寶安上市企業已達36家，佔全市405家的8.88%；「新三板」掛牌企業149家，佔全市853家的17.46%。寶安區也積極推動企業上市，擴大企業直接融資規模，對企業上市和發債進行獎勵，目前上市儲備企業共219家，其中完成股改企業80家，未股改企業139家。

來源：香港商報

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