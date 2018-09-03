Fed越發鷹派提振美元 人民幣中間價下調101點

美聯儲越發鷹派提振美元，人民幣中間價報 6.8347，下調 101 點，上一交易日中間價報 6.8246，在岸人民幣上一交易日收報 6.8299。

美聯儲越發鷹派提振美元

美國參議院最終確認克拉里達為美聯儲理事，這最終確立了美聯儲總體偏鷹的格局。克拉里達的任期將為四年，他被視為美聯儲主席鮑威爾的關鍵盟友，在美聯儲中與中間派決策者一道贊成逐步升息。

隨著克拉里達走馬上任，“美聯儲三巨頭（主席、副主席和紐約聯儲主席）” 組建完畢。從當前的理事會格局來看，布雷納德將是唯一的鴿派，其他的人士則與鮑威爾的觀點較為接近，即支持漸進式加息，這都在一定程度上將推動美元的走強。

市場分析人士表示，隨著美聯儲人選的逐步確定，美聯儲升息的步伐也將加快，預計今年還有兩次加息，2019 年還有 3 次，直到達到中性利率後才會停止加息的步伐。

人民幣匯率仍具穩定基礎

今年以來，人民幣呈現出 “先升後貶” 的走勢。4 月份以來人民幣匯率結束了前期的強勢升值趨勢進入貶值通道。人民幣的不斷走弱引起了市場的關注，國際上不乏看空人民幣的聲音。但筆者認為人民幣匯率仍具穩定基礎，短期可控，長期匯率穩定仍取決於經濟下行、市場風險、貿易摩擦的進展等因素。

人民幣兌美元匯率主要受雙方物價水平、利率水平、經濟增長、市場供求、政策調整因素和心理因素等六個因素的相對變化影響。目前中國經濟仍保持相對高速增長。中美 10 年期國債利差絕對值回升至均值，7 月份外匯儲備小幅增加，這些因素為人民幣維穩提供了空間和條件。