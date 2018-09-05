油價持穩 風暴戈登抵消美元上漲和庫欣庫存增加帶來的壓力

油價周二幾無變動，因一颶風將吹襲美國墨西哥灣，令當地部份能源設施關閉，不過，美元上漲和一份報告顯示庫欣原油庫存增加，抑制了油價的漲幅。

美國原油期貨上漲0.07美元，收報每桶69.87美元，盤中高見71.40美元。美國市場因周一勞工節假期休市。

布蘭特原油上升0.02美元，收報每桶78.17美元，低於盤中高位79.72，布蘭特原油交易在周一如常進行。

兩份原油合約在今日稍早跳漲，因更多原油生產商疏散位於熱帶風暴戈登移動路線的生產設施的員工，關閉相當於9%的美國墨西哥灣油氣生產。

但預計風暴在夜間登陸時將轉為一級颶風，向東移動，這降低了對主要原油生產地區和大部份墨西哥灣煉廠帶來的威脅。

不過，油價回落，因市場人士認為油市超買。

“今早油市的初步反應似乎被誇大了，因為受到幹擾的墨西哥灣生產設施可能不會影響到市場大量原油，”Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在報告中表示，“受風暴影響更大的可能是墨西哥灣沿岸煉廠活動下降，可能會受到停電的影響。”

交易商援引市場情報公司Genscape的報告稱，從8月24日至周五，美國原油期貨合約交割地庫欣原油庫存增加近75.4萬桶，這重壓油價。

美元指數上揚，也拉低原油期貨。

路透纽约9月4日

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