【大行報告】耀才證券：市場預期香港本月或將加息

耀才證券陳偉聰9月5日發表報告指，美股週二小幅收跌，由於國際貿易關係的相關不確定性因素令美股承壓，加上新興市場危機未有改善。

美國將與加拿大週三將重新開始緊張的貿易談判，雙方可能對北美自由貿易協定NAFTA進行修改，特朗普向國會發出正式通知，稱他仍打算在11月底之前簽署修訂版的NAFTA。但在週末特朗普敦促國會議員稱即使加拿大不參與，國會也不要阻止墨西哥和美國之間達成雙邊協議。另外美國公佈的ISM製造業指數優於預期且連續24個月高於50，經濟數據公佈後美國聖路易斯聯儲銀行行長佈拉德表示聯儲局多數官員都認為，聯儲局9月份加息的可能性較高。

港股方面，昨日低開走高午後升幅不斷擴大，逼近28000點，但成交仍然偏低，隻有721億港元。距離聯儲局9月議息進入倒數階段，香港本地銀行華僑永亨率先上調港元儲蓄存款利率至0.25厘，為港銀揭開加息序幕。

從技術上看，恒指連日走弱後反彈，由於市場預期香港本月或將加息，反彈阻力在28,000點及50日線的28,187點，短期反彈完成後再向下試27,000點機會極大，暫以8月24日低位27532點為初步支持位。

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