華爾街首份2019年預測出爐：瑞信預計美股一年漲11%

作為首家公布 2019 年股市預測的華爾街機構，瑞信很看好美股。

瑞信的首席股票策略師 Jonathan Golub 在美東時間 9 月 4 日本周二公布的報告中預計，標普 500 今明兩年年末的目標點位分別為 3000 點和 3350 點。這意味著，到今年末，標普將較當前水平漲約 4%，此後一年又將累計漲超 11%。

Golub 稱，瑞信的 2019 年標普 500 目標價意味著，未來 16 個月，標普年化增長 11.4%。但每股收益（EPS）的增速將由今年的 21.5% 降至 7.7%。這主要源於減稅影響減退，EPS 回到了歷史平均水平。

這不是今年 Golub 第一次表達對美股的看好。

今年 5 月初 Golub 在報告中指出，投資者對國際貿易形勢緊張、美國通膨回升等因素過度擔心，低估了市場的上行潛力，會錯失機會。美國經濟仍然強勁增長，美國企業正迎來將近八年來最佳財報季。

Golub5 月發布上述報告時，標普 500 和年初相比幾無增長，此後一路走高，四個月內累漲約 10%，截至上周三更是連續四日創收盤最高紀錄，上周四下跌後次日再度收漲。8 月標普累漲約 3%，創 2014 年以來最大單月漲幅。

不過，Golub 本周二報告提醒，明年市場波動可能更大，借款成本可能增加。

他指出，未來 16 個月面臨美債收益曲線倒掛的威脅，美國國會中期選舉可能有點顛覆性影響，而且聯準會還在繼續收緊貨幣。但美國經濟和 EPS 增長穩健，衰退的風險溫和，這些都足以推動股市走高。

事實上，這個月美股就可能遭遇大起大落。

歷史上多次大的崩盤和熊市都發生在 8-10 月期間，9 月則是表現最糟糕的一個月。美股在 9 月面臨的不確定性最多，因為這個月政客和交易員紛紛結束夏休。

而今年 9 月，聯準會或又升息，加之美國國內樓市數據不佳、中期選舉以及全球貿易談判等各種潛在風險存在，這些都可能將導致美股加劇動盪。

雖然不少分析師在 8 月下旬紛紛警告，「9 月魔咒」疊加中期選舉可能令美股「倒地不起」，但近日券商 Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 的積極論調卻給予了投資者信心，「美股將迎來強勁的季節性支撐，從長遠來看，股市將表現亮眼。」

Wald 稱：「從歷史上來看，如果股市處於下跌趨勢，美股在 9 月表現不佳，但如果美股處於上行趨勢——正如現在的情況，標普 500 指數通常會在 9 月走高。」

繼上周五收漲 0.01% 後，本周二標普 500 重啟跌勢，截至發文，日內跌約 0.5%。