台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月5日

蘋果將在台灣時間 13 日凌晨發表新一代 iPhone，外資花旗環球證券出具手機供應鏈報告指出，今年 iPhone 螢幕將顯著放大，且三款手機都會導入臉部辨識的 3D 感測、無 Home 鍵設計與無線充電功能，喊買股王大立光、與權王台積電。
台商要小心了！大陸「肥咖條款」全面啟動。繼近日拍板修改「個人所得稅法」新增反避稅條款後，大陸稅務機關本月起將首次與多國交換 CRS（海外金融帳戶共同申報準則）資訊，大陸富人海外資產將無所遁形，過去習慣將資產移往香港或第三地的台商，稅務規劃若不夠透明，恐怕也得面臨追稅的風險。
日本西部地區昨（4）日遭遇 25 年來威力最強的颱風「燕子」侵襲，打亂當地電子業出貨，包括村田製作所（Murata）、夏普、松下、京瓷等指標企業均暫時關閉工廠，牽動被動元件、面板等零組件，以及白色家電供貨。
經濟日報
新 iPhone 效應 外資喊買權王、股王
強颱襲日 打亂電子鏈供貨
外銀搶美元 祭 4% 高利定存
工商時報
台商小心 陸版肥咖條款啟動
力晶集團組織重整 2020 年重返資本市場
安倍打造終身不退休社會
聯合報
LINE PAY 一卡通出包 須提說明
新興市場央行 啟動升息循環
勞動基金 7 月賺了 625 億
蘋果日報
99 網購節血戰 砍到 2 折見骨
商業服務業 明年 1 月回溫
雷曼倒閉 10 周年 金融海嘯暗濤湧
中國時報
美升息成定局 美元還會再強 1 年
金磚國剉咧等 台灣不能看熱鬧
服務業景氣氣明年 1 月止降弱升
自由時報
中國製造 2025 核心公司 獲利大跌
瞄準上班族 美廉城超主打超商餐廳
美制裁伊朗 原油恐飆上 95 美元