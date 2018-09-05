台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月5日

蘋果將在台灣時間 13 日凌晨發表新一代 iPhone，外資花旗環球證券出具手機供應鏈報告指出，今年 iPhone 螢幕將顯著放大，且三款手機都會導入臉部辨識的 3D 感測、無 Home 鍵設計與無線充電功能，喊買股王大立光、與權王台積電。

台商要小心了！大陸「肥咖條款」全面啟動。繼近日拍板修改「個人所得稅法」新增反避稅條款後，大陸稅務機關本月起將首次與多國交換 CRS（海外金融帳戶共同申報準則）資訊，大陸富人海外資產將無所遁形，過去習慣將資產移往香港或第三地的台商，稅務規劃若不夠透明，恐怕也得面臨追稅的風險。

日本西部地區昨（4）日遭遇 25 年來威力最強的颱風「燕子」侵襲，打亂當地電子業出貨，包括村田製作所（Murata）、夏普、松下、京瓷等指標企業均暫時關閉工廠，牽動被動元件、面板等零組件，以及白色家電供貨。



經濟日報

新 iPhone 效應 外資喊買權王、股王

強颱襲日 打亂電子鏈供貨

外銀搶美元 祭 4% 高利定存

工商時報

台商小心 陸版肥咖條款啟動

力晶集團組織重整 2020 年重返資本市場

安倍打造終身不退休社會

聯合報

LINE PAY 一卡通出包 須提說明

新興市場央行 啟動升息循環

勞動基金 7 月賺了 625 億

蘋果日報

99 網購節血戰 砍到 2 折見骨

商業服務業 明年 1 月回溫

雷曼倒閉 10 周年 金融海嘯暗濤湧

中國時報

美升息成定局 美元還會再強 1 年

金磚國剉咧等 台灣不能看熱鬧

服務業景氣氣明年 1 月止降弱升

自由時報

中國製造 2025 核心公司 獲利大跌

瞄準上班族 美廉城超主打超商餐廳

美制裁伊朗 原油恐飆上 95 美元