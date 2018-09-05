大生農業金融(01103-HK)被上海華信證券入稟法院指違反貸款協議

大生農業金融(01103-HK)公布，該公司董事會確認， 於2018年6月19日，上海華信證券有限責任公司向甘肅省高級人民法院發出及入稟針對該公司之起訴書(第二份起訴書)，內容有關因拖欠本金額為3億元人民幣之貸款及所有相關利息之還款而違反貸款協議(第二次華信法律訴訟)。

於第二份起訴書中，該貸款之保證人，該公司之主要股東深圳市大生農業集團有限公司連同其附屬公司(即大生(福建)農業有限公司及香港大生投資控股有限公司，均被列為被告。 由於送遞第二份起訴書時出現延誤，該公司於2018年9月3日方接獲第二份起訴書。

截至本公告日期，第二次華信法律訴訟之聆訊日期仍未確定。該貸款之本金額佔該集團於2018年6月30日的總借款約8.3%。

鑒於第二次華信法律訴訟處於初期階段，董事會認為目前評估其對該公司之潛在影響並不實際。 無論如何，第二次華信法律訴訟不會影響該集團之正常運作。該公司正就第二次華信法律訴訟尋求法律意見。該公司將積極應訴，並於適當時候作出進一步公告以便其股東及投資者知悉第二次華信法律訴訟之任何重大進展。

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