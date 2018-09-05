美股盤後─貿易緊張升高 道瓊收低12點 盤中一度下跌158點

美國與主要貿易夥伴之間的貿易緊張升高，美國股市週二下跌，但尾盤大幅縮小跌幅。道瓊收低 12 點，盤中一度大跌 158 點。



道瓊工業平均指數收低 12.34 點或 0.05% 至 25952.48。

Nasdaq 指數收低 18.29 點或 0.23% 至 8091.25。

S&P 500 指數收低 4.80 點或 0.17% 至 2896.72。

費城半導體指數收高 9.73 點或 0.69% 至 1410.93。

上週，美國與加拿大未能在上週五截止期限之前，達成協定，以取代目前的北美自由貿易協定 (NAFTA)。川普總統週末發布推文說，讓加拿大加入新的 NAFTA 協定、並無政治的必要性。

川普並說，國會不應干預這次的談判，並宣稱如果干預，他將完全停止 NAFTA。

上週，彭博社報導，美國政府準備於本週對 2000 億美元的中國商品提高關稅。在接受訪問時，川普警告如果世界貿易組織 (WTO) 不重組，他將考慮讓美國退出 WTO。

投資人亦注意新興市場走勢，貿易緊張升高及美元強勁，為該市場帶來壓力。在土耳其，2018 以來，里拉下跌至少 40%，擔憂艾爾多安總統的政策與經濟，為主要壓力。此外，阿根廷政府要求國際貨幣基金 (IMF) 提前撥付 500 億美元紓困貸款，市場大感意外，披索因而受到壓力。

8 月，美國股市表現良好，創下逾四年來最佳 8 月表現，S&P 500 與 Nasdaq 均創新高點。道瓊距歷史高點僅 2.5%。

分析師說，股市漲幅可能過度，未來二個月，股市可能回檔。

傳統上，9 月是股市表現不佳的月份。自 1950 年以來，9 月是道瓊與 S&P 500 的最差月份。數據顯示，9 月，道瓊平均下跌 0.7%，S&P 500 下跌 0.5%。

亞馬遜股價上漲 1.9%，短暫推升公司市值突破 1 兆美元，成為第二家市值達 1 兆美元的美國上市公司。

8 月 2 日，蘋果成為第一家市值達 1 兆美元的美國上市公司。

美國公布製造業數據較預期強勁，主要指數因而削減跌幅。美國供應管理協會 (ISM) 公布 8 月製造業指數上升至 61.3，分析師預估為下降至 57.7。7 月為 58.1。