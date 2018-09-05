關鍵談判前夜 加拿大總理重申不會簽署不利協議

在上周一（8 月 27 日）美墨兩國達成雙邊貿易協議後，上周美國和加拿大談判未果，兩個傳統貿易夥伴將於本周三（9 月 5 日）重啟 Nafta（北美自由貿易協定）現代化談判。

談判開始前一天，加拿大總理特魯多表示，對汽車談判取得的進展感到滿意，但也暗示在核心談判事項上不會妥協。他堅稱：「對於加拿大來說，沒有 Nafta 協議比一個糟糕的協議更好。」

特魯多表示，加拿大將「堅定不移地捍衛」Nafta 協議第 19 章的爭端解決機制，理由是此前運行良好，並要求 Nafta 內部保留對加拿大農業和文化產業的豁免規定。

這些問題正是上周美加談判未果的矛盾焦點：

美國想刪除爭端解決機制，以便按照本國法律開展反傾銷與反補貼調查，但加拿大強烈反對，並誓言維護保護國內乳製品行業的「供應管理系統」。加拿大能否因新協議達成而獲得美國鋼鋁關稅豁免也不得而知，此前墨西哥就沒有成功「被釋」。

從美加兩國最高領導人的表態來看，本周談判過程將充滿艱辛。美國總統川普據稱上周對彭博社私下表示，不會就談判內容與加拿大妥協，「美加貿易協議必須完全按美方的條款來」。

上周六（9 月 1 日）川普再放狠話，威脅稱加拿大保留在 Nafta 協議中已沒有了政治必要性，「如果在遭受了數十年的貿易不公後無法為美國帶來公平貿易，加拿大就要出局」。他認為，「大家必須牢記，Nafta 是有史以來最差的貿易協定，美國喪失了成千上萬的公司和數以百萬計的就業機會」。他還警告國會不要插手談判，否則將立即終止現有的三方談判框架。

《華爾街日報》指出，本周是對川普高壓談判風格的一次測試。支持者認為，這種強硬風格已經令很多貿易夥伴重回談判桌，周一還有消息稱，原本對農業問題諱莫如深的歐盟打算進口更多美國牛肉。批評人士認為，川普口無遮攔「怒懟」國會和工會將「擦槍回火」（backfire）。

川普不僅周一批評美國最大工會組織 AFL-CIO 的總裁無法有效代表 1250 萬美國工人，他警告國會不要插手 Nafta 談判的態度也令參議院兩黨大佬惱怒。

參議院金融委員會監管貿易政策的民主黨議員 Ron Wyden 表示，沒有國會同意，美國總統不能單邊退出 Nafta。該委員會主席、共和黨大佬 Orrin Hatch 的發言人稱，「持續認為」Nafta 重談是三方協議，對於一份現代化的貿易協議，「國會批准仍是成功的關鍵」。

8 月 16 日是 Nafta 重新談判的一周年紀念日。川普政府一直威脅要退出 Nafta，崇尚雙邊談判，但加拿大和墨西哥都支持維持三方協議。5 月中旬談判不得不停下來為墨西哥大選讓路，加拿大總理特魯多本想儘快促成談判結果，但就汽車原產地規則和日落條款與美方分歧過大。

上周五，美國總統川普已經告知國會，將用美墨雙邊協議替代已有 24 年曆史的 Nafta，歡迎加拿大隨時加入，但美國希望在 90 天內、恰好在美國國會中期選舉之前簽署新協議入法。

知情人士對《華爾街日報》透露，加拿大總理明年也面臨大選壓力，不能輕易在貿易談判上讓步。由於加拿大 75% 的出口目的地是美國，約占國內經濟產出的 20%，大部分分析師認為，如果加拿大被排除在協議之外，經濟損失相對更大。

據稱，加拿大總理特魯多最近頻繁徵求國內勞動行業專家和高管的意見，並向參與締結了 Nafta 協議的前總理 Brian Mulroney 請教，還希望美國地方政府參與遊說工作，目前有 30 多個美國州分認為加拿大是最大的出口市場。有貿易專家建議，加拿大企業應開始準備沒有談判協議。

美元兌加元周二全天波動微跌，但過去一周普遍上揚。周二美股開盤不久，美元 / 加元漲至 1.32 關口，為 7 月 20 日以來首次。