京東CEO劉強東因行為不檢在美被捕 但隨即無保釋放 案件調查中

鉅亨網編譯張祖仁 2018年9月3號9點32分

據外媒報導，中國電商巨頭京東 (JD.com) (JD-US) CEO 劉強東 (Richard Liu) 本週末在美國傳涉性侵遭美國警方逮捕，劉強東暫時拘留後獲得釋放，但警方強調，釋放並不代表無罪，全案仍將面臨審查。

根據明尼亞波利斯警察局聯絡官 John Elder 的說法，警員們在 8 月 31 日晚間拘留了他，但在 9 月 1 日無保釋放，警方承諾將進行「公正徹底的調查」。

指控詳情並未公布。京東也很快就發言捍衛劉強東，指稱執法部門依據一個「未經證實的指控」就對劉強東嚴格審問，然後又在「沒有實質證據」時讓他離開。

不過，Elder 對此看法不同。他強調，案件仍然在調查中，「任何人都可以隨心所欲地說想說的事」，這不影響調查。

劉強東本人過去沒有類似行為的記錄，但過去某個事件曾牽連到他。澳洲法院在 2015 年發生的一起事件中認定一名劉強東的客人犯下強暴罪。劉雖未涉案，但他未能成功要求法院因其商業地和婚姻隱瞞他的名字。

市場分析師認為，無論劉強東涉案程度如何，這項逮捕行動都可能產生政治影響。由於貿易戰升級，中美之間的緊張對立局勢很高，當美國警方逮捕中國最大的一家科技企業負責人時，雙方更不太可能穩定談判。