野村辜朝明：無需擔心美債殖利率曲線倒掛 貨幣政策的效果已遠不如前

野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明（Richard C. Koo）周二表示，從一個經濟學家的視角，他建議中國央行去槓桿的政策腳步應該放慢，否則給到經濟的壓力會很大。

辜朝明表示，他並不認為美債殖利率曲線倒掛預示着經濟衰退。因為美國企業從金融危機之後至今借貸規模並沒有顯著增長。主要是由於發達國家投資回報率低於新興市場，而美國貨幣政策的效果已遠不如多年之前。

在辜朝明看來，美國經濟存在一些類似於資產負債表衰退的現象。美國私營部門仍沒有太多借貸，不過，很多人沒有意識到這一點。

辜朝明所稱的資產負債表衰退理論認為，普通的衰退與「會帶來『失去的十年』的衰退」的區別在於：在後一種情況中，私營部門在不斷壓縮債務，力求負債最小化，而非利潤最大化。因此企業沒有動力去借貸，導致總需求萎縮，繼而使得經濟整體陷入長期低迷。

至於川普的全球貿易戰略，有分析師認為川普的主要目的之一是贏得中期選舉，因此一旦中期選舉結束，當前的貿易爭端勢頭可能出現一些暫緩。而辜朝明稱，他並不認同這種觀點。

辜朝明表示，現在，很多美國人感覺自己是過去多年自由貿易政策的受害者。因此，除非這種感受出現轉變，自由而開放的國際貿易政策讓美國人感到自己是受益者，否則，貿易摩擦可能會持續下去。

他舉例稱，2016 年美國總統大選的時候，很多希拉里的支持者有一句共同的口號：NO TPP（不要跨太平洋夥伴關係協定），「這等於是在排斥自由貿易。」

辜朝明表示，雖然他本人整體上並不贊同川普的行動，但減稅、基建計劃等財政刺激，以及放鬆監管等少數措施是正確的，有助於經濟增長。

當被問及如何評價日本政府的政策，辜朝明表示，日本央行的 QQE（超級貨幣寬鬆政策）沒有成功。相比之下，首相安倍經濟學的「第二支箭」 ，即靈活的財政政策卻是非常有效的，其在日本具有舉足輕重的地位。