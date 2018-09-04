半年時間營收翻番，慧聰集團聚焦產業互聯網

2017年10月，在B2B領域已經耕耘25年的慧聰換帥，新上任的掌門劉軍在短期内對慧聰内部迅速進行了一場大刀闊斧的改革，對集團各項業務做減法，再聚焦。核心團隊重新梳理，不僅把慧聰網更名為慧聰集團（HK-02280），戰略方向上也堅定聚焦產業互聯網。

2018年3月27日，劉軍被委任董事會主席兼CEO。在4月18日召開的慧聰集團管理會議上，他立下了軍令狀：2018年慧聰集團的業績要做到100億。

四個月過去了，業績承諾究竟完成的如何呢？慧聰集團2018上半年財報給出了回應。市場驚訝的發現：慧聰集團僅用半年的時間實現了超過2017年全年的營收！這家B2B互聯網企業正悄然煥發出新的生機。

另一方面，劉軍對於慧聰集團的未來可謂充滿信心。8月底以來，劉軍連續五次增持慧聰集團，涉及金額近千萬港元。究竟是什麽原因使得他如此堅定不移的增持呢？劉軍的一席話給出了答案——“在產業互聯網時代，慧聰集團必將博得一方天地。”

2018年8月底以來，劉軍五度增持慧聰集團

删繁就簡，專註產業互聯網

所謂產業互聯網，指的是傳統產業借力大數據、雲計算、智能終端以及網絡優勢，提升内部效率和對外服務能力，是傳統產業通過“互聯網+”實現轉型升級的重要路徑之一。

自2015年國務院提出《中國製造2025》規劃始，製造業升級成為大勢所趨，社會對於產業互聯網的需求也日益顯露。2018年以來中美貿易摩擦頻頻，更是倒逼中國轉向產業效率尋求經濟增長。產業互聯網就這樣一步步登上中國經濟社會的大舞台！

對於慧聰集團來說，這無疑堅定了其轉型產業互聯網的決心。慧聰集團將原先的六大業務板塊整合為如今的交易服務、數據服務和信息服務三大業務分部，希望通過“信息+交易+數據”產品及服務搭建，形成點線面的產業互聯網佈局。

從財務上看，慧聰集團產業互聯網的轉型是卓有成效的。2018年上半年慧聰集團實現銷售收入37.90億元（人民幣，下同），較2017年同期增長約182.3%！其中又尤以交易服務板塊營收（30.89億元）貢獻佔比最高達到81.5%，營收增長幅度最大為510.3%。

慧聰集團交易服務板塊業務的落地依託於三個垂直的產業互聯網平台——買化塑、棉聯和中模國際，以及一個聚焦優勢產業的供應鏈金融服務平台上海慧旌。

三家產業互聯網平台分别專註於化工塑料、棉花現貨及建築模架行業物資交易，服務交易雙方企業、提高物資流通效率、降低交易發生門檻；至於上海慧旌所提供金融服務則貫穿於交易場景，助力交易發生。

數據服務——產業互聯網的基礎

儘管交易服務板塊營收一枝獨秀，但交易隻是產業互聯網上的最後一環。如何讓產業互聯網更高效的運轉、發揮應有的作用，數據服務不可或缺。

慧聰集團於中期財報中透露，數據服務是慧聰集團目前重點發展的方向之一。慧聰集團希望通過兆信股份和慧嘉兩家公司，構建完善的數據服務體係，形成以數據為核心，以技術為驅動的全新服務模式。

2018年上半年，兆信股份借助物聯網、大數據、移動互聯網等技術，以二維碼為載體為中石油旗下分公司中國石油潤滑油有限公司構建起數據資產體係，實現了大客戶訂單新的突破。

除此之外，慧聰集團還可借助網絡廣告、市場數據分析等為客戶提供定製、精準的整合營銷新方案，併通過移動端為客戶定製技術營銷產品。通過產品找用戶的方式，幫助傳統產業快速完成銷售過程。

據了解，目前慧聰集團在技術領域擁有200項以上知識產權，但這僅僅隻是慧聰集團發展數據服務業務的基礎，更深層次的落地要依靠慧聰集團為市場提供的數據服務產品。如2018年上半年，慧聰為4000家生產製造企業提供的供應鏈物聯網技術叠代方案；為超過5000家零售商提供的全套新零售轉型解決方案。

財報透露，2018年下半年，慧聰集團旗下慧嘉公司還將上線併投入運營一款新的B端精準營銷產品“慧聚客”——通過數據建模，在數據層面進一步幫助挖掘B端潛在受眾，幫助合作方對自己的客戶群體進行週期培養，實現持續影響轉化。

信息服務——產業互聯網的支撐

慧聰集團的發展策略概括來說就是以交易服務為場景、以數據服務為基礎、以信息服務為支撐，搭建一個完整的閉環生態，為自身賦能的同時也賦能各產業。

慧聰集團信息服務分部的業務依託於中關村在線和慧聰網。前者是中國最大的科技門戶網站，慧聰集團有意將其轉型為中國3C新零售的領導者；後者則是國内排名第二的B2B電子商務服務提供商。

中關村在線to C、慧聰網to B，通過為商戶和個人提供海量信息，有效降低商戶的運營成本、提升用戶的使用體驗，構成產業互聯網大規模普及、迅猛發展的有利支撐。

如今，慧聰集團的交易服務業務一方面能為自身帶來海量數據，併通過數據服務分部的加工處理獲得決策的重要依據，讓成本的控製和用戶體驗的提升都變得有迹可循，最終反過來刺激交易的發生，完成對慧聰集團自身的不斷賦能。

另一方面，慧聰集團也在進行自我賦能的同時加速了傳統產業的運營效率。通過為客戶提供技術、流量、金融、商業製度乃至提供大股東擔保上市公司的平台服務，五維度賦能合作夥伴，促進產業互聯網和各產業的快速發展。

結語

如今，慧聰集團的轉型才剛剛開始，半年時間就已經實現了37.9億的營收。從多個維度看，劉軍帶領慧聰集團轉型產業互聯網的決定可謂明智之舉。

必須承認的一點是，眼下慧聰集團的閉環生態才初搭建，慧聰集團也才剛剛向產業互聯網領域嘗試著進行創新延展。百億營收將僅僅隻是一個開始，慧聰集團的未來擁有無限想象空間！

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