亞泰影像Q3旺季訂單能見度高 單季營收再戰10億元大關

亞光 (3019-TW) 集團旗下亞泰影像 (4974-TW)，受惠第 3 季市場旺季需求帶動，單季營收可望再登 10 億元大關，總經理吳淑品指出，今 (4) 日公布 8 月營收 3.61 億元，仍處歷史高檔，目前訂單能見度長達 1 個半月水準。

亞泰影像今日公布 8 月營收，達 3.61 億元，月增 5.43%，年增 15.09%，累計 前 8 月營收 26.28 億元，年增 8.45%。

吳淑品指出，第 2、3 季均為影像感測器 (CIS) 模組出貨旺季，6 月因出貨產品時程集中，營收衝上 4.07 億元創新高，8 月營收 3.61 億元來看，也處於歷史高檔，9 月業績表現展望仍樂觀看待。

在亞泰影像基本面部分，吳淑品指出，公司已由中國大陸搬遷每月 30 萬套影像感測器生產設備到緬甸廠，將使當地產能從每月 60 萬套增加至 90 萬套，可望推升緬甸廠營運動能加溫，整體生產設備往緬甸廠搬遷及增加周邊設備已經完成，新設產能並已正式投產。

亞泰影像第 2 季在匯兌收益約 6000 萬元挹注下，單季稅後純益 1.29 億元，創新高，季增 2.16 倍，年增 1.24 倍，每股純益 1.79 元；上半年稅後純益 1.71 億元，年增 19%，每股純益 2.36 元。

亞泰影像 6 月正式進入旺季，月營收首破 4 億元創新高，達 4.06 億元，第 3 季產能利用率仍是滿載。