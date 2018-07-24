亞泰Q2獲利創新高 推升上半年EPS 2.36元 看好Q3營收

亞光 (3019-TW) 集團旗下亞泰影像 (4974-TW)，在第 2 季匯兌收益約 6000 萬元的挹注下，單季稅後純益 1.29 億元，創新高，季增 2.16 倍，年增 1.24 倍，每股純益 1.79 元；上半年稅後純益 1.71 億元，年增 19%，每股純益 2.36 元。

亞泰影像在 6 月正式進入全年旺季開端，月營收首度突破 4 億元大關創新高，達 4.06 億元，月增 21.79%，年增 18.74%；第 2 季營收 10.36 億元創新高，季增 16.69%，年增 1.23%，累計前 6 月營收 19.25 億元，年增 9.43%。目前預估第 3 季產能利用率仍是滿載狀態。

亞泰基本面部分，亞泰已由中國大陸搬遷每月 30 萬套影像感測器生產設備到緬甸廠，將使當地產能從每月 60 萬套增加至 90 萬套，可望推升緬甸廠營運動能加溫，亞泰影像總經理吳淑品指出，整體生產設備往緬甸廠搬遷及增加周邊設備已經完成，本月中旬已正式投產。

亞泰影像的產能配置上，亞泰今年影像感測器（CIS）最高產能可望突破 2700 萬套水準。該公司新增的成長動能在亞泰去年底接獲小米掃地及拖地機器人應用雷射感測模組訂單，受惠小米產品熱賣，預計今年出貨量可上看 200-250 萬套，占亞泰營收比重可達 5%。

亞泰影像目前 CIS 模組年產能 2700 萬套，在全球市占率維持 35%。另外，亞泰影像生產醫療器材追蹤人體細胞影像的感測器，及自動提款機用的鈔票辨識裝置，吳淑品指出，這些產品目前已小量量產出貨。