亞泰Q2獲利季增216% 每股盈餘1.79元 估Q3仍滿載

影像感測器 (CIS) 廠亞泰 ( 4974 ) 下午召開線上法說會，公佈第二季季報數字，單季營收 10.36 億元，為七季來高點，季增 17%，在匯兌收益挹注下，稅後盈餘為 1.29 億元，季增 216%，EPS 為 1.79 元，優於市場預期；累計上半年每股盈餘 2.36 元，預估第三季營收可望續創新高。亞泰上半年合併營收約 19.25 億元，年增 9%，營業毛利約 2.51 億元，年減 7%，主要受到部份電子零件漲價影響，稅後淨利約 1.71 億元，年增率 19%，每股盈餘 2.36 元，優於去年同期的 2.08 元。



亞泰總經理吳淑品表示，第二業績亮眼除營運規模擴大外，主要為營業外淨收益達 7056 萬元，其中新台幣及人民幣貶值，匯兌收益約達 6000 萬元。



展望第三季，吳淑品表示，第二季及第三季都是亞泰的傳統旺季，第二季營收創下歷史新高後，目前預估第三季產能利用率仍是滿載狀態，預期單季營收有機會持平或續創新高。



吳淑品指出，從過去營運軌跡看來，上下半年的業績配比約略維持在 5：5，今年看來就算有波動但幅度應不大。



吳淑品指出，今年度影像感測器 (CIS) 最高產能可望突破 2700 萬套水準，其中緬甸廠約占 30%，深圳佔 70%，未來緬甸廠產能有機會持續拉高到 40%。

