LINE強攻FinTech！繼推出加密貨幣LINK 再籌資13.3億美元

日本的 Line 公司 (3938-JP) 週二 (4 日) 表示，將通過發行 2023 年和 2025 年到期的歐元計價可轉換債券來籌集約 1481 億日元 (13.3 億美元)，該筆資金將用於投資新興科技技術。

Line 在聲明中表示，部分債券將發行給韓國母公司 Naver Corp，以維持股權持有份額。當所有債券轉換為股票時，Naver 的股權持有將從目前的 72.86% 降至 70.42%。

Line 表示將為金融科技相關業務撥款約 1000 億日圓，並為人工智慧相關投資撥款 480 億日圓。

Line 於 2016 年上市，為尋找新的成長動能，近期該公司致力於發展金融科技技術。早些時候，Line 宣布推出數位代幣 LINK 以及第一個區塊鏈網路 LINK Chain，允許用戶在基於區塊鏈的應用服務中獲得獎勵和購物當用戶使用 line 中的特定服務時，將給 LINK 作為獎勵。此外，LINK 將獨家在 Bitbox 數位資產交易所上架，用戶能用它與其他加密貨幣進行交易。

Line 執行長 Takeshi Idezawa 表示，希望建立一個用戶友好的獎勵系統，以回饋用戶。 「通過 LINK，我們希望繼續開發使用者友善的平台，通過易於使用的去中心化應用程序，為人們提供消費獎勵並分享更多附加價值。」

該公司表示，隨著該貨幣的發展，將逐步發行總計 10 億個 LINK，其中有 8 億將用於用戶獎勵，剩下 2 億將作為儲備。

此外，Line 也表示，在收到監管部門的核准之前，LINK 不會在日本進行交易。日本用戶將透過 dApp 獲得 LINK Point 以替代 LINK，並於能夠於服務中使用或者兌換成 LINE Points。