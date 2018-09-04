歐股盤前─阿根廷披索慘跌土耳其央行暗示升息 歐洲期指全面走揚

今 (4 日) 日盤前歐洲期貨指數全面走揚，歐洲 Stoxx 50 期貨指數上漲 0.44%，但由於市場聚焦於貿易戰的擔憂，新興市場陷入貨幣危機，週一 (3 日) 阿根廷宣布「貨幣緊縮」政策，加上土耳其央行暗示即將升息，市場預料歐股開盤將走跌。

台北時間週二 (9 月 4 日) 下午 2 點 35 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 期貨指數上漲 0.44%，暫報 3404.0；英國 FTSE 100 期貨指數揚升 0.34%，暫報 7510.8；德國 DAX 期貨指數小漲 0.28%，暫報 12369.5，法國 CAC 40 期貨指數小漲 0.26%，暫報 5424.2。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.37%，截稿前暫報 1.1577。

下午 2 點半左右，歐元兌美元下跌 0.37%。(圖：investing)

政經消息方面，近期新興市場動蕩，週一 (3 日) 阿根廷總統馬克里 (Mauricio Macri) 宣布緊急「貨幣緊縮」政策，試圖平衡明年的預算，包括修改出口新稅、大幅裁撤現有內閣部門，來削減政府開支。

受消息拖累，阿根廷披索跌幅近 4%，預計未來將面臨更進一步的壓力。

同時土耳其里拉兌美元今年已爆跌 40%，8 月通膨飆高 17.9%，創 2003 年底的新高紀錄，土耳其央行隨即發表聲明，承諾將採取措施穩定物價並暗示即將升息。

另外，投資者持續關注美中貿易談判，川普上週四 (8 月 29 日) 公共意見徵詢期結束後，有可能在本週宣布對 2000 億美元的中國輸美商品加徵關稅。