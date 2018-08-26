〈Fintech生態圈〉LINE的野望：從AI+理財成為台灣首家純網銀

科技的發展改變了現代人的生活，不僅是食衣住行，就連金融產業也正面臨轉變，間接促成 Fintech(金融科技) 的發展。針對較少獲得金融資源的年輕世代，LINE 打算從提供金融知識切入，為年輕用戶鋪出一條通往理財的道路。

前中信金研發長，現為 LINE 北亞金融董事總經理劉奕成表示，由於台灣金融服務體制依舊是以銀行為核心，LINE 看好未來金融科技發展，於今年 7 月底在臺成立 Line Financial 籌備處，希望透過金融科技，滿足消費者的多樣化金融需求，特別是網路活躍族群的使用偏好。

LINE Financial 將進一步延伸 LINE 現有服務藍圖，從加速普惠金融推廣、擴大金融產業生態圈、促進跨國資本合作等三大發展方向，重塑金融服務並規劃在台的相關業務。未來其金融科技服務將朝遊戲化發展，用社群化、遊戲化的趣味互動方式，全方位推廣理財投資的知識。

建立年輕世代理財觀念，知識為理財第一步

針對較少獲得金融資源的年輕世代，提倡「先理財、再投資」的觀念，透過結合 LINE chat bot 機制，為用戶提供金融知識幫助建立理財觀念及設定理財目標，再經由 AI 提供量身打造的投資建議。

「否則年輕人只會選擇比特幣、網路直銷和拆分盤這幾種方式投資！」劉奕成語重心長的說。

從 AI + 理財 到 AI + 投資

傳統金融服務訴求「投資理財」，但他認為，年輕人應該要先懂「理財」，才能在可負擔的範圍下，找到最合適的投資方向與標的。

LINE Financial 的目標，是先推廣理財的觀念，之後再透過人工智慧技術協助年輕人找到合適的投資標的，將傳統「投資理財」觀念，為年輕用戶重塑成「先理財後投資」，同時也要重塑金融科技服務，創造具溫度的金融體驗。

挑戰當台灣第一家純網銀

在呼應台灣政策與迎合純網銀執照申請與相關法規下，劉奕成重申 LINE 在增加於台灣的投資額、推出金融科技服務時，更會在持股不超過 50% 前提下，擴大與本國金融機構的合作，期盼在帶動台灣金融產業發展之餘，也吸引更多國際資本來台投資，達成共同合作強化台灣經濟體制的目標。

在我國金融科技發展策略中，金管會考量純網銀可促使市場學習新種業務經驗、提高產業升級動力、滿足客戶需求等，於 2018 年 4 月 26 日發布開放純網銀設立。不過相關法規修正及配套機制，金管會仍在初步規劃中。

原則上開放以兩家為限，以適度管理市場競爭壓力為主，讓各家業者蠢蠢欲動。而最低實收資本額，比照一般商業銀行，以 100 億元新台幣為設立標準，業務範圍與一般銀行並無不同；不過，申請人資格方面，金管會近日宣布，修改純網銀發起人條件，金融業應持股從先前的 50％降為 40％，意同於非金融業者最高可持股 60％，成為主導純網銀的最大股東。

不過，對此金管會也祭出相關限制，只有具備金融科技、電商、電信事業的業者，才能認股超過 10％。同時也要符合大股東適格性基本原則；監理原則方面，適用與現有銀行相同法規與監理要求。

純網銀戰火將起

目前已有三組團隊浮上檯面爭取純網銀，除了 Line Financial 籌備處，另外一組人馬則是 6 月宣布，要與日本純網銀樂天銀行合作共組純網銀的國票金控。而中華電信也與兆豐金控、第一金控合作出線，中華電信更在 8 月初設立專案小組，正式啟動純網銀執照申請籌備作業。

據傳不只這三組人馬有興趣，到底鹿死誰手還是未知數，但金融科技浪潮持續發燒，開放純網銀僅僅是一小步而已。