LINE持續拓展加密貨幣業務 區塊鏈子公司成立企業代幣風險基金

社群平台 LINE 今 (16) 日宣布，已由區塊鏈技術子公司成立企業代幣風險基金「unblock ventures」，該基金將專注代幣投資，並由另一家隸屬 LINE 集團的 LVC Corporation 承諾出資 1000 萬美元，使 LINE 成為首批藉由企業基金，正式進行代幣投資的 IPO 公司之一。此外，LINE 也宣布，首個貨幣專案波場幣 TRON(TRX) 已於加密貨幣交易所「BITBOX」上線。

為發展區塊鏈新創生態圈，LINE 宣布啟動新計畫，由今年 4 月成立、專門從事區塊鏈技術的子公司 unblock corporation，在 7 月於香港成立了企業代幣風險基金「unblock ventures」，該基金將專注代幣投資。

LINE 也表示，依目前區塊鏈市場蓬勃發展的趨勢來看，unblock ventures 的代幣基金預期將持續擴增，並藉此促進加密貨幣與區塊鏈技術的發展及應用。

此外，LINE 也宣布，加密貨幣交易所「BITBOX」公開上線委員會近期已通過首個貨幣專案波場幣 TRON(TRX)，波場幣 TRON(TRX) 目前已可在 BITBOX 上交易。負責營運 BITBOX 的 LINE 子公司 LINE Tech Plus 執行長高永受表示，波場幣 TRON（TRX）整合進 BITBOX，能讓 LINE 與世界上成長最快速的區塊鏈專案接軌。

為慶祝波場幣 TRON（TRX）於 BITBOX 上線， LINE 將有 900 萬波場幣空投給 BITBOX 用戶，宣傳活動持續到 8 月 22 日為止。