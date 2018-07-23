超眾熱板新單湧入 Q2起三重廠區進入加班趕工階段 業績轉旺

因應 Grantley 伺服器與電競筆電、電競手機應用升溫，超眾 (6230) 熱板解決方案第二季起顯著成長，新北三重廠區產能滿載，員工加班趕工，法人預估，上季毛利率與獲利大回升，本季進入傳統旺季，營收可望突破 20 億元刷新紀錄。此外，熱板解決方案的佈局隨著資通訊產品輕薄化的趨勢，在 2016 年開花結果，達到高峰，去年沈潛，今年 3 月新單進場，5 月起貢獻營收力道加溫，今年熱板貢獻業績將創高。



該公司首季營收 16.47 億元，季減 12.1%，年增 8.9%，雖淡季效應使產能稼動率偏低，但毛利率仍以 19.99%，較去年第四季的 18.33% 谷底回升，不過，因遭逢新台幣大幅升值產生匯兌損失，導致單季稅後盈餘僅逾 0.33 億元，寫下新低紀錄，EPS 則為 0.38 元。



不過，該公司 3 月起訂單增溫，尤其高階應用的熱板訂單開始回籠，讓台北三重廠區進入加班趕工階段。據悉，超眾這波熱板訂單主要以 Grantley 伺服器的需求為主，目前熱板主要在三重廠生產，在新單湧入之下，產能塞爆，導致員工需要加班趕工才能因應需求。



第二季超眾營收來到 18.31 億元，季增率 11.1%，年增率 6.8%。法人評估，在高單價的熱板比例攀升、台幣貶值以及經濟規模等有利因素之下，超眾第二季 EPS 有望突破 2 元大關。



而第三季一向是該公司傳統最旺季，加上今年熱板應用從伺服器延伸到電競筆電以及電競手機，出貨量將逐漸放大，有利於其業績成長。預估第三季營收將一舉突破 20 億元大關，創下歷史新高紀錄，第四季業績優於第二季，下半年營收獲利可望呈現跳躍式增長。





