股價突破2000美元後 分析師認為亞馬遜未來3至5年市值可能翻倍

股價漲破 2000 美元後，分析師對亞馬遜未來的前景表示樂觀。

據 CNBC 消息，Baron Capital 分析師 Ashim Mehra 周四表示，在廣告收入和雲業務增長的推動下，亞馬遜未來三到五年內市值可能翻番，達到約 2 兆美元。他指出，過去幾個季度，廣告業務成為亞馬遜營收的一大驅動力。「如果你設想一下未來三年或五年內，廣告業務將成為一個帶來 300 億至 500 億美元營收的業務，利潤率非常高。」

Mehra 還表示，從零售業務來看，與五年前相比亞馬遜的整體盈利能力已完全不同。因此，今年和明年亞馬遜的盈利能力將迎來顯著變化。

亞馬遜 2018 年第二季財報顯示，亞馬遜的廣告業務營業額為 22 億美元，年增率增長 132%；AWS 雲服務的收入為 61 億美元，年增率增長 49%。而從亞馬遜各業務的增速來看，廣告和雲業務在過去六個季度也處於領先地位。

華爾街見聞此前文章提到，BMO Capital 公司分析師 Daniel Salmon 曾表示，與傳統的兩大數位廣告巨頭谷歌和 Facebook 相比，亞馬遜有多方面優勢：

首先，亞馬遜的平台擁有海量消費者數據，其他兩家巨頭難以企及。亞馬遜可以根據客戶的瀏覽和購買記錄預測消費行為，能幫助各大品牌在其網站投放廣告時更精準有效。

其次，用戶在亞馬遜上看到廣告後，可以直接購物，而不需要跳轉頁面重新再搜尋，這是谷歌和 Facebook 做不到的。

第三，亞馬遜的搜尋引發了客戶產品評級的廣泛使用，即使對於在其他網站購物的消費者而言也是非常有用的。

競爭對手緊追其後

不過，也有分析師看到亞馬遜發展的隱憂。Fort Pitt Capital Group 分析師 Kim Caughey Forrest 認為，未來，競爭對手將努力阻礙亞馬遜的增長，特別是在廣告收入方面。為了與對手抗爭，亞馬遜需要學習產品銷售。她指出，「亞馬遜真的就是一家便利店，我不喜歡在裡面逛來逛去購物。亞馬遜要真正成為一個吸引客戶的零售商，必須學會如何銷售商品，這是一個大問號。」

另一個「問號」是亞馬遜的雲業務 AWS。Forrest 表示，亞馬遜的競爭對手，如微軟，已經有大量基於他們工具和服務的安裝基礎，這使得客戶將業務遷移到微軟雲上是有意義的。這對亞馬遜來說是一大挑戰，亞馬遜必須加快步伐，投入更多資金到雲的工具和輔助產品上。

雲服務研究權威機構 Canalys 近期發布的數據顯示，今年第第二季雲基礎設施服務市場中，亞馬遜依然保持着第一的位置，但占比輕微下降至 31%。而微軟雲服務 Azure 第二季暴增 89%，市場占有率上升到 18%，年增率增長 4 個百分點；谷歌雲第二季收入更是暴漲 108%，市場占有率也上升到 8%。可以看出，在雲服務領域，競爭對手正在緊追亞馬遜。

周四美股一開盤，亞馬遜股價史上首次漲破 2000 美元整數位心理關口，盤中觸及紀錄高點 2018 美元，市值超過 9800 億美元。測算得知，只要亞馬遜股價達到 2050 美元，就能達到兆美元市值。