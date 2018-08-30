電商平台的隱憂：假貨猖獗 連亞馬遜也難倖免

在過去幾年裡，全球零售業蓬勃發展，但隨之也出現了造成兆美元損失的假貨市場，就連美國最大的電商平台亞馬遜也無法倖免於難。

一個致力於在電商平台上尋找假貨的組織 The Counterfeit Report 宣稱，從 2016 年 5 月至今，亞馬遜的網站上共發現了 59749 件假冒偽劣商品。而市場研究公司 Gartner L2 向美國網站 Axios 提供的最新報告顯示，在過去兩年中，亞馬遜的消費者共報告了 5101 件假冒產品。

雖然兩份報告都不具有代表性，但 The Counterfeit Report 創始人 Craig Crosby 表示，亞馬遜上的假貨數量，還會繼續增加。

另外 Gartner L2 的報告還提到，在第三方商家銷售的產品中，有三分之一都收到了「假貨」的評論。而且這個問題在化妝品和護膚品品牌中尤為突出，其中 75% 的歐萊雅、玉蘭油以及 e.l.f. 產品都至少收到過一次客戶評論稱，產品是「假貨」。

目前， 歐萊雅拒絕發表評論，而且由寶潔營運的玉蘭油和 e.l.f 暫時未回應。

對此，亞馬遜發布聲明稱，它對 Gartner L2 的這份報告提出異議。該公司表示，將採取有力措施阻止假冒產品進入該平台，其中包括迅速發布 評關於假貨的評論，並通過刪除供應商的瀏覽頁面來懲罰他們。

亞馬遜表示，99.9% 的客戶頁面瀏覽量都來自「未收到潛在侵權通知的網頁」上。

今年 5 月，市場研究公司 (Research and Markets) 發布的《2018 年全球品牌假貨報告》顯示，2017 年全球假貨造成的總損失達到了 1.2 兆美元，預計到 2020 年這一數字將激增 50%，達到 1.8 兆美元。

而假貨市場已經遠遠超過電商平台的發展。瑞士信貸 (Credit Suisse) 數據顯示，2017 年亞馬遜的銷售額僅為 1350 億美元，預計到 2020 年則為 2590 億美元。

1 月，美國政府問責局（GAO）也對電商平台的假貨狀況發起過調查，他們在亞馬遜、沃爾瑪、eBay 等知名網站上購買了近 50 件產品，包括化妝品、手機充電器、旅行杯等，在製造商那裡進行檢驗後發現，這些產品中近 43% 都是假冒產品。

GAO 當時指出，檢測的數量雖然無法反映出問題的全貌，但是近年來，海關查獲假冒產品數量正在逐步增加，越來越多的假貨流向美國，這使得美國政府遏制假貨流入的難度變大。並且隨著假冒產品製造商的造假技術和包裝技術精進，連製造商都很難辨別產品真假。

此外，GAO 還提到，第三方平台簡直就是造假者的天堂，他們利用第三方平台來偽裝產品的合法性，以此獲得消費者的青睞。