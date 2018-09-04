港股轉升闖28000點關口U+A0 綠葉製藥中國鐵塔逆市跌

9月4日，港股低開高收，結束3連跌。隔晚美股假期休市，新興市場貨幣則再遭拋售，恒生指數早上開市低開93點，開市初段最多跌148點；之後跌幅收窄至，在昨日收市水平徘徊，缺乏方向。中午過後突然升勢顯現，於尾市時段更升至全日高位，收市報27973.34點，升260.8點或0.94%，再次貼近28000點關口水平，全日波幅365.71點；成交金額721.2億港元，成交仍然不振。

國企指數半日收市報10890.63點，升77.06點或0.71%。

9月恒生指數期貨於15:58報27894點，升249點，未平倉合約10.8萬張。

10月恒生指數期貨報27897點，升252點，未平倉合約只有409張。

騰訊(00700-HK)終止4連跌，收市報338.6港元，升5.8港元或1.7%，成交60.74億港元。經過央視負面報導後，《人民日報》今日發表署名文章，指沉迷遊戲的危害不在於遊戲，而來自於沉迷，要防的是沉迷，並非網遊；妖魔化網遊不理性不現實。

中國平安(02318-HK)收市報76.8港元，升0.95港元或1.3%。

長和(00001-HK)和長實集團(01113-HK)交投活躍，長和收市報91.25港元，升2.7港元或3%，成交金額增加至9.1億港元；長實收市報58.15港元，升2.65港元或4.8%，成交6.01億元。長實宣佈回購180萬股股份，回購價格55.55港元至55.59港元，涉及資金約1億港元。而長和系上周五公布資產重組，長實、長建(01038-HK)及電能(00006-HK)將合共向長和支付216億元，買入長和海外合資項目的未來經濟收益。

不過遭主要股東減持的綠葉製藥(02186-HK)逆市下跌，收市報6.9港元，跌0.56港元或7.5%，成交急升至13.26億港元，成為全日第4大交投活躍股隻。綠葉製藥主要股東中信產業基金旗下的CPE Greenery，大手配售減持近7.9億港元，市場消息指配售價7.1港元，較昨日收市折讓約5%。

中國鐵塔(00788-HK)臨近尾市突然急挫，逆市跌0.08港元或6.8%，收市報1.1港元。中國鐵塔股價已連跌4天，該公司有關全球發售的穩定價格期已於2018年8月30日。中國鐵塔於8月底宣佈進軍海外投資，與與老撾政府等聯合出資設立東南亞鐵塔公司。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)