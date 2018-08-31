世界先進產能依舊滿滿滿 旺到明年沒問題

近來市場上多空傳言並存，利空消息部分，傳出 MOSFET 等功率元件需求下滑，連帶八吋晶圓代工廠產能鬆動；惟據本土設計業者透露，包括世界先進 (5347) 等八吋廠的利用率還是爆滿，且驅動晶片缺貨情況也比先前嚴重，更預期八吋代工廠接單與產能都可以滿到明年。近日關於 MOSFET 需求降溫、車用功率元件訂單下滑等消息盛傳，連帶也傳出，八吋晶圓代工廠世界先進的產能鬆動，但據業者透露，在驅動晶片、指紋辨識晶片、電源管理晶片、MOSFET 等需求依舊強勁的帶動下，目前台系代工廠的八吋廠，稼動率依舊是大滿載。



而以世界先進來說，公司希望下半年的產能利用率能提升到 103～106%，且客戶均積極預定明年產能，也因此客戶需求太過強勁，世界先進著手小擴產旗下三廠正在進行無塵室建置，預計可以增加 2.5～3.0 萬片 8 吋晶圓代工產能。至於第三季展望方面，估第三季合併營收將介於 76～80 億元，較第二季成長 8.5～14.2%，毛利率再向上提升到 36～38%。