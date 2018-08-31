股價漲破2000美元 亞馬遜離兆市值只差一步

全球最大電商亞馬遜周四繼續向兆美元市值發起攻勢，有望成為繼 8 月 2 日蘋果之後，美國第二家市值突破 1 兆美元的上市公司，也將是現階段全球第二家。

周四美股一開盤，亞馬遜股價史上首次漲破 2000 美元整數位心理關口，也創盤中歷史最高，當時市值接近 9780 億美元，最高觸及 2009.67 美元。

開盤 8 分鐘後內，亞馬遜股價迅速回落並跌破 2000 美元關口，最低觸及 1992 美元，但開盤 40 分鐘後重回 2000 美元上方。此前測算得知，只要股價觸及 2050 美元，就能達到兆美元市值。

美東上午 10 點半左右，亞馬遜刷新盤中紀錄高點 2018 美元，漲幅約 0.9%，市值超過 9800 億美元。這帶動美國大型科技股普遍短線飆升，Facebook 和推特漲幅擴大至 2%，奈飛轉漲且漲幅達 1.2%，谷歌轉漲 0.1%，蘋果轉漲 0.01%。隨後，低開的納指突破 8113.556 點，創盤中歷史新高。

據彭博社統計，從 2014 年底至本周三收盤，亞馬遜股價累漲了 550%，即翻了 5.5 倍，期間市值增加了 8000 億美元。今年以來股價累漲了 71%，同期的標普大盤只有個位數漲幅，過去 12 個月亞馬遜股價翻倍。

按財經媒體 CNBC 的描述，亞馬遜股價觸及 2000 美元，是一次市值爭霸賽中「里程碑時的躍升」，其直接推動因素是摩根士丹利周三的一份超級看漲研報。周三亞馬遜創收盤新高，收漲 3.4%，股價達 1998.10 美元，市值超 9700 億美元。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 重申對亞馬遜的「增持」評級，並將目標股價從 1850 美元上調至 2500 美元，較周二收盤價（1932.82 美元）高出 29%：

這一預期認為亞馬遜市值應接近 1.2 兆美元，同時也是華爾街給出的最高目標價。有趣的是，摩根士丹利曾在 7 月 8 日稱「現在是時候防禦了」，並將科技類股整體評級下調至「賣出」。

Nowak 看漲的理由是：「亞馬遜的增長速度、持續擴大的規模、越來越高的利潤率（來自廣告、AWS 和訂閱服務）將推高其盈利能力，我們對此越來越有信心，將繼續抬高公司估值」。他還解釋稱，調高目標股價旨在體現亞馬遜日益完善的業務組合，以及潛在的長期盈利能力。

亞馬遜 CEO 貝佐斯的發展思路，認為與阿里巴巴的崛起一樣，「自由現金流策略」幾乎都是同業中最強大的，幫助兩家公司不斷築起高深的護城河：

本周三，在經過連續第四天的上漲後，亞馬遜在整個 2018 年的回報率達到了 71%，這在標普 500 指數中排名第五，在網路科技巨頭中僅次於奈飛。

除了電商業務繼續源源不斷提供現金流以外——貝佐斯在 1998 年就想清楚了，對一家公司而言最重要的是自由現金流。亞馬遜其他由飛輪效應推動的旁支業務正在快速填充營收與利潤的增長，廣告、雲端運算、會員訂閱正在不斷將市場「擔憂」的利潤問題一一解決。

亞馬遜的一項策略另闢蹊徑，即推出生態體系的會員服務。亞馬遜的 Prime 訂閱服務正在被阿里的 88VIP 會員服務對標——囊括了優酷會員的影視資源、餓了麼會員的外賣資源、天貓會員的電商資源、蝦米會員的音樂資源，幾乎和亞馬遜 Prime 一模一樣，只是亞馬遜沒有外賣業務。

「因為相信，所以看見。」 20 年前，貝佐斯就曾在股東信中寫到：當我們看到獲得市場領先地位的可能性很大時，做投資決定就要大膽，而不要畏首畏尾。這些投資有時會獲得回報，有些則不能，讓我們從了解中吸取寶貴的經驗。信中還闡明公司將會依據長遠目標來進行決策，鼓勵自由現金流和市場市佔率的增加，而不是把目光僅放在短期效益上。