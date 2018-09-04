美版「特色小鎮」：智慧城市之爭

2008 年 11 月，IBM 首席執行官彭明盛在美國智庫外交關係委員會的一次發言中拋出了 IBM 的「智慧星球」計劃，而該計劃中的一個項目叫做「更智慧的城市」。這是「智慧城市」的概念首次被提出。

2015 年 9 月白宮提出智慧城市計劃，提供了一系列的資金扶持。同時，政府大力支持智慧城市與私營公司及高等教育院校之間進行合作和知識共享。

經過近幾年的發展，美國智慧城市發展狀況整體已較為均衡，正逐步成為集資訊技術和社會創新概念下的城市形態。

美國智慧城市的特點

美國智慧城市主要有三個特點：

以政府機構主導運作機制，同時通過將頂尖企業作為智慧城市建設的核心力量，最終形成政府同企業、科研機構等多方協同投資建設的模式。

更注重以資訊基礎設施建設拉動本國經濟的提升。

主要應用為公共設施建設類。城市政府主要關注網路與資訊技術研發，旨在強化城市服務供給、改善交通、應對氣候變化和刺激經濟復甦。

智慧城市之爭，中等城市渴望突破

美國一些主要城市希望通過智慧城市項目來解決部分特殊問題。Axios 援引全國城市解決方案中心主任 Brooks Rainwater 的說法，兩個共同的主題是：實現環境目標以及改善交通運輸。

例如，當市中心十字路口的傳感器監控到有行人需要過馬路，可通過電腦系統指示行人紅綠燈變綠。在高峰時段，向通勤者和公共交通司機發送實時路況通知。

目前，美國各大城市都在努力通過資訊技術的創新提高效率和可持續性，以此來吸引創業公司和大公司入駐，實現地區就業增長。美國的一些大公司，例如谷歌，微軟，IBM 等都在向城市提供服務。

IHS Markit 諮詢公司曾聯合美國市長聯盟就美國智慧城市發展狀態進行深入調研。根據其對美國 28 個州的 54 個城市在內，於 2015—2017 年之間所做的統計顯示，在 335 個智慧城市實施項目中，大城市有 69 個，中等城市含 168 個，小城鎮為 98 個；459 個智慧城市規劃項目中，大城市有 103 個，中等城市含 225 個，小城市為 131 個。

可以看出，中等城市在項目比例上要高於大城市，從側面反映出中等城市希望藉助智慧城市的概念突破自身侷限。因人口規模更加合適，有利於城市資訊技術的推廣及應用。

2009 年 9 月，美國中等型城市迪比克市宣布將建成世界上首個一體化的「智能城市」， 建設智能的水、電和交通運輸。目前， 迪比克市智能水錶項目已經取得成效，不僅為城市節省了大量用水，並且因為智能水錶自動抄表 (AMR) 功能，為城市每年節省 144000 美元的人工費用。

除迪比克外，同為中等城市的丹佛也已成為智能城市項目的試驗平台。松下在丹佛機場的項目負責人喬治卡拉揚尼斯在接受 Axios 採訪時說，讓城市變得更聰明，更多的是商業模式的挑戰，而不是技術挑戰。

智慧城市面臨的挑戰

Axios 援引西雅圖私人辦公室主任 Ginger Ambruster 表示，關於誰可以訪問這些資訊，存在一定的隱私和安全問題。

目前，資訊安全與隱私泄露風險與日俱增。即使是對於資訊安全和隱私保護問題重視程度很高的美國，在智慧城市的建設中也存在國家與個人資訊泄露的風險。資訊安全和隱私保護始終是智慧城市建設必須考慮的重要課題。

此外，投資風險也是需要考慮的因素之一。智慧城市與城市化的結合使得房地產行業泡沫引向智慧城市，加劇了智慧城市建設的投資風險。

儘管美國智慧城市市場尚處於起步階段，但隨著越來越多的城市開始規劃和實施相關項目，其發展勢頭依然十分迅猛。