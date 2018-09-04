凌華攻IIoT DXS導入FogHorn邊緣智慧平台 獲Alliance輪胎集團採用

IPC 廠凌華 (6166) 宣布與工商業物聯網解決方案軟體開發商 FogHorn Systems 合作，整合其邊緣智慧平台與凌華 DXS 物聯網數位技術，使 DXS 有突破性的發展，並獲得了以色列 Alliance 輪胎集團的採用，實現高擬真、即時分析與邊緣機器學習。凌華指出，DXS 方案的優勢，在於提供完整解決方案承諾的風險來確定可能的解決方案之可行性，主要應用於測試物聯網的潛在解決方法。



完整的物聯網解決方案通常需要大量的前期投資，根據產業研究指出，這些專案的成功率僅有 26%。DXS 方案提供了所有初期與操作數位技術的所需資源，包含預先驗證的硬體、客戶資產連結、數據移動整合 IT/OT 之間的差距、企業共享、端點管理以及專業場域服務。



凌華認為，將領先的邊緣智能導入 DXS 方案，可以為工業物聯網專案提供最先進的測試平台。



霧計算平台開發商 FogHorn 透過將邊緣智慧技術貼近流傳感器數據源的產品組合，為工業物聯網帶來了創新機會。FogHorn 平台是一款高度密集且具備豐富功能的邊緣智慧解決方案，除了提供機器學習 (ML) 與人工智慧的功能外，還可以提供最低延遲的現場數據處理與即時分析。