西勝8月業績創高 商用換機需求發酵 H2業績可望穩定增長

筆電電池模組廠西勝 (3625) 公告 8 月業績，單月營收 2.66 億元，創下歷史新高紀錄，月增 5.62%，年增率達 34.8%，累計前 8 月 17.69 億元，年增 74.7%。西勝週二 (4 日) 股價早盤一度小漲，盤中翻黑，處於平盤 26.25 元價位附近震盪。西勝表示，8 月業績創高主因為時序進入筆電的傳統旺季，客戶訂單穩定增長，筆電電池模組的出貨量逐月增加；ODM 的部分，營收占比也提高至 10%，未來比重仍持續向上攀升。



西勝為筆電電池模組業者，今年上半年全球市佔率約 14%，主要幫 LG Chem 代工，終端客戶有 HP、Dell、Acer、Toshiba 及 Google 等，因全球筆電市場需求量穩定，西勝具生產規模且原料來源無虞，筆電電池模組出貨量穩定增長，希望挑戰國內前兩大廠地位。



下半年為筆電傳統旺季，預計年底前的商用機換機潮可期，西勝預期此將有助於營收貢獻。



在筆電電池模組之外，西勝亦拓展 ODM 業務，布局電動工具、掃地機器人、UPS 等產品，接單穩定成長，佔公司營收比重已逐漸拉高近 10%，預料未來 ODM 業務比重將續增。