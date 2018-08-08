凌華宣布加入開放網路基金會ONF 共推網路基礎架構轉型

IPC 大廠凌華 (6166) 宣佈，加入由運營商所主導的開放網路基金會 (ONF，Open Networking Foundation)，並且成為合作創新會員(Collaborating Innovator)。凌華指出，透過共同開發先進、開放式架構的商業模式，凌華及其戰略生態系統合作夥伴持續在極具影響力的行業聯盟中，發揮越來越重要的作用，如 ONF，CORD(Central Office Re-architected as a Datacenter) 以及 OCP(Open Compute Project)。



作為一個開放、協作以及非盈利的聯盟組織，ONF 通過利用網路分解、白盒經濟 (white box economics)、開源軟體和軟體定義標準來構建解決方案，顛覆運營商的行業模式，推動網路基礎設施和運營商業務模式的轉型。



透過與領先的通信服務提供者和設備供應商就各種開源專案密切合作，ONF 發佈了一系列的參考設計，以此推動下一代網路解決方案，大幅降低生態系統中的 Capex 和 Opex 成本，並為新服務開闢巨大的商機。



凌華表示，電信運營商正在推動開放式硬體和軟體架構解決方案的實施，從而使基礎設施能夠快速獲利，同時降低部署邊緣計算和 5G 的總體擁有成本。在這個轉捩點上，ONF 可以憑藉其新制定的戰略計畫，促進網路產業的轉型。



而凌華則可利用 ONF 組織的資源和參考設計來開發下一代網路解決方案。該公司最終的目標是將其創新和獨特的價值主張，引入到運營商的網路轉型應用之中。



早在五年多前，凌華科技就開始專注於開放式架構，並成為 OCP 組織的主要貢獻者。在 ONF，凌華將利用其開放的電信級邊緣計算架構 (OCCERA)、OCP 和基於 GPU 的解決方案，開發下一代網路與通信平臺，實現多接入邊緣計算(MEC)，通用用戶端設備(uCPE) 以及具有極低延遲的 5G 網路邊緣計算平臺。



針對網路安全、深度包檢測 (DPI)、邊緣計算、虛擬網路功能 (VNF)、5G 演進以及面向運營商的創收解決方案等應用，凌華的解決方案可以有效地滿足低延遲、高頻寬以及高密度計算的需求。