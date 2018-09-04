PX、PTA同步大漲 台化一貫廠利基發酵

大陸聚酯開工率維持 9 成以上高檔，PTA(純對苯二甲酸)供應吃緊，根據 Platts 資料顯示，報價漲破 1 千美元，來到 1040 美元，而上游 PX(對二甲苯)同步勁揚 1 成，來到 1370 美元近期高點，近一個月以來，PX 每噸大漲 249 美元，漲幅達 22%，台化 (1326) 具有 PX、PTA 一貫廠生產優勢，這條產品線將是第三季獲利成長最為突出者。石化產品占了台化營收比重 6 成，塑膠產品約 3 成，紡織產品約 1 成，就單一產品來看，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)、PTA(純對苯二甲酸)兩者營收比重超過一成，落在 15% 左右。



台化台灣 PTA 年產能約 200 萬噸、寧波 15 萬噸，PTA 上游原料 PX 約 200 萬噸，原料自給率達 8-9 成，前一波 PTA 景氣循環落在 2010 年之際，爾後，大陸新產能大舉開出，轉為供過於求，近幾年，報價疲弱最差一度跌破 700 美元。



然而，今年大陸聚酯開工率維持 9 成以上，以及年產能達千萬噸、全球最大 PTA 廠逸盛石化管控產能，帶動這一波 PTA 報價急漲到 1 千美元，大陸每噸喊價 8800 元人民幣，恐怕會壓縮到下游化纖利差，這也是影響後續 PTA 漲勢的變數。