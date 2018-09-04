西勝迎出貨旺季8月營收衝高 雙動能營運加溫

電池模組廠西勝 (3625-TW) 今 (4) 日公告 8 月自結合併營收，受惠出貨旺季來臨，加上 ODM 業務成長，單月營收衝上 2.66 億元，創歷史新高，月增 5.62％、年增 34.8％。公司指出，預估年底前商用筆電換機潮將持續帶動電池模組出貨成長，加上代工業務拓展新應用，將為營收成長增添動能。

時序進入筆電傳統旺季，西勝筆電電池模組出貨量進入成長期，加上 ODM 業務營收占比提高至 10％，推升營收創高，累計西勝 1-8 月營收 17.69 億元，年增 74.73％。

西勝表示，目前原料供應無虞，筆電電池模組出貨量持穩成長，且下半年為筆電傳統旺季，預計年底前的商用機換機潮，可望帶動營收續增。

ODM 業務方面，西勝也拓展電動工具、掃地機器人、UPS 等產品應用，在業務擴增下，預料未來 ODM 業務比重將繼續提高。

目前西勝主要幫 LG Chem 代工，終端客戶有 HP、Dell、Acer、Toshiba 及 Google 等，上半年全球市佔率約 14％。

不過，今年人工及材料成本上揚，干擾西勝毛利率表現，公司表示，已加速擴增電池模組自動化產線，規劃 4 條自動產線於本季投產，轉投資設立的射出成型廠也將逐步量產，盼可有效降低生產成本。