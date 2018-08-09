中國大陸補稅侵蝕獲利 西勝上季EPS 0.24元 自動化生產效益Q4顯現

筆電電池模組廠西勝 (3625) 公告半年報，上季合併營收為 6.96 億元創高，稅後淨利 1618 萬元，較首季 500 萬元大幅回升，但年減 34%，EPS0.24 元。累計上半年營收 12.5 億元，年增率高達 90%，歸屬母公司稅後淨利 2075 萬元，同比減少 45.8%，EPS 為 0.3 元。該公司指出，第二季平均毛利率為 11%，較首季增加 2 個百分點，但受到中國大陸廠移轉計價補稅 290 萬元人民幣(約 1366 萬台幣)，影響 EPS 約 0.18 元。



西勝因筆電客戶訂單穩定增長及新機種開始出貨，第二季合併營收 6.96 億元，較去年同期成長 97.49% 創高；若未考慮補稅金額，上季稅後淨利 2984 萬元，換算 EPS 約 0.43 元。



而該公司雖業績大幅增長，但毛利率從去年上半年的逾兩成快速下滑，首季甚至僅有 9.57%。西勝表示，人工成本及材料成本上揚是影響毛利率主因，第二季缺工問題稍微緩解。



為解決長期缺工的壓力，以及因應客戶訂單的增加，西勝加速擴增電池模組自動化產線，原增資計劃有 4 條自動線將於第三季安裝測試完成並投入生產，轉投資設立的射出成型廠也將於第三季逐步量產，整體估計第四季的效益將明顯展現，可望大幅改善獲利狀況。



該公司自結 7 月營收 2.52 億元，月減 3.87%，年增 59.29%，累計前 7 月 15.02 億元，年增 84.4%。