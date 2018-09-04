美元有望進一步走強 人民幣中間價報6.8183上調164點

非農數據即將來襲，美元有望進一步走強，人民幣 中間價報 6.8183，上調 164 點，結束四日連降，上一交易日中間價報 6.8347，在岸人民幣上一交易日收報 6.8165。

非農數據即將來襲 美元有望進一步走強

本週最重要的經濟數據將是定於週五公佈的美國就業報告，若數據表現強勁，美元有望進一步走強，並給金價帶來下行壓力。

美國 8 月非農報告定於北京時間週五 20：30 出爐，外媒調查顯示，美國 8 月非農就業人口料增加 19.3 萬人，上月增加 15.7 萬。8 月失業率料下降至 3.8%，上月為 3.9%。

上週由於鮑威爾 8 月 24 日講話略微偏向溫和、美墨達成貿易談判的影響，美元大部分時間走弱，但隨著周四、週五美加貿易談判進入 “緊張時刻”、最終沒有結果，美元又恢復了全盤性強勢。

逆週期調節顯效人民幣匯率波動性收窄

今年 4 月以來，人民幣對美元也出現持續貶值，不過在新興市場貨幣中，人民幣幣值仍相對穩定。數據顯示，8 月份，人民幣對美元匯率中間價僅貶值 81 個基點，在岸人民幣對美元即期匯率貶值 44 個基點，離岸人民幣對美元即期匯率貶值 395 個基點，貶值幅度均較上個月顯著收窄。

分析人士認為，經過前幾個月連續貶值，人民幣對美元匯率調整壓力已經有所釋放；同時，外匯市場逆週期調節力度加大，有利於穩定外匯市場預期，防範人民幣匯率出現單邊超調。

往後看，分析人士認為，人民幣對美元快速貶值的過程料已告一段落，但要徹底扭轉跌勢，還需經濟增長動力的增強。如果基本面繼續下行，而人民幣貶值受限，壓力持續積累可能反倒不利於匯率長期穩定。從這一點來看，一些機構認為，短期人民幣跌破 7 元關口的可能性較小，但仍可能以弱勢震盪為主。

東北證券研報稱，逆週期因子更像打預防針，打消人民幣貶值自我實現的動力。央行未來的工具箱仍然很多，調整方式更多傾向於資本管制、壓縮套利空間。後續人民幣匯率走勢將以穩為主。人民幣不會因逆週期因子重啟而升值。

境外機構連續 17 月增持人民幣債券

據中央國債登記結算有限責任公司和上海清算所最新發布的數據顯示，7 月，境外機構在中債登與上清所合計增持 665.26 億元人民幣債券，為連續 17 個月實現增持。截至 7 月末，境外機構持有人民幣債券規模累計達 16122.92 億元。

從境外機構持有的券種結構來看，國債依舊最受青睞。7 月份境外機構增持國債 651.12 億元，已連續 17 個月增持人民幣國債。

從境外機構在我國債券市場的佔比來看，境外機構在我國債券市場的參與度顯著提高。7 月份境外機構在我國國債市場中的佔比上升至 7.67%，今年以來已累計上升 2.7 個百分點。在我國債券市場整體中，境外機構佔比同樣提升至 2.24%，繼續創歷史新高。