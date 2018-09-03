土耳其里拉重貶後 油電價格被迫大漲 將使通膨再向上飆升

土耳其面臨的金融危機至今仍未見好轉，經濟學家尤其擔心央行無力控制通膨，新一波天然氣與電價的上揚，預計將使土耳其壓力增大。

據消息人士透露，土耳其在週六將天然氣價格調漲了 14%，而日益加劇的貨幣危機，也帶來電力出現類似的漲幅。土耳其今年 7 月的通膨達到 16%，為近 14 年高點。

今年原本就動盪的土耳其，在美國總統川普宣布制裁及關稅措施之後，更重創外匯，里拉今年兌美元匯率已下跌達 42%。匯率大跌增加了食品及汽油的成本，並引發對土國更廣泛經濟及金融面的擔憂。

消息人士告訴《路透》，自週六起，國營的 Botas 將工業用途的天然氣價格提高了 14%，家用天然氣價格提高 9%。上個月 Botas 已經先調漲了於發電的天然氣價格 50%，家用價格升 9%。主因是土耳其所有能源需求都仰賴進口，而里拉危機快速推升了當地貨幣計算的石油和天然氣成本。

此外，土耳其能源監管機構表示，從週六開始，工業用電價將上漲 14%，家庭電價上漲 9%。上個月土耳其也做了相同幅度的調漲。

根據伊斯坦堡商會表示，這個土耳其最大城市的零售價格，在 8 月份較上個月上漲 2.23%，年增幅度高達 14.99%。官方週一將公布通膨數據，經濟學家預計將再次出現大漲。

Capital Economics 分析師 Jason Tuvey 週五在給客戶的報告中說，發布的通膨數據，將為本月里拉崩潰對整體經濟的影響，提供首份確鑿證據。

土耳其總統 Tayyip Erdogan 認為，是高利率引發了通貨膨脹，他要當「利率的敵人」，並希望降低借貸成本以保持信貸流動。但他的看法與傳統經濟學不同，投資人認為，必須升息才能阻止通貨膨脹。

根據路透社的計算，最近電力和天然氣價格的上漲，將直接使通貨膨脹率上升 35 個基點。

Tuvey 表示，醜陋的通膨數據很可能會改變政府－特別是總統的利率立場。