台股盤中—台積電翻黑拖累 指數多空交戰 「萬一」關卡得而復失

台股今 (4) 日在電子三雄等權值股領軍開高下，加上台塑三寶、國泰金等權值股穩盤，指數早盤一度上漲 55 點，收復 11000 點關卡，惟盤中台積電開高走低，拖累指數下挫翻黑，「萬一」關卡得而復失，隨後在鴻海與台塑等權值股同步回穩下，重新站回平盤之上，預估今日成交量約 1300 億元。

台股今日開盤上漲 17.17 點，以 10981.39 點開出，盤中最高來到 11028.27 點，最低為 10956.49 點；櫃買市場則以 140.91 點開出，早盤一度攀高至 141.90 點，最低為 140.91 點。

蘋概三雄部分，台積電今日股價開高震盪走低，盤中由紅翻黑，下挫 0.19%，來到 256.5 元，失守五日線；鴻海股價震盪走高，盤中小漲約 0.25%、來到 80.3 元；大立光則是三雄中表現最強勢者，股價開高走高，盤中上漲約 2.56%、來到 4810 元，成功收復所有短天期均線。

外資出具報告調升砷化鎵晶圓代工大廠穩懋目標價至 280 元，激勵其股價開盤跳空直奔漲停價 177 元，帶動族群同步走揚，全新一度攻上漲停，盤中也有近 6% 的漲幅，宏捷科也一度大漲約 6%。

全新相關權證。資料來源：鉅亨網整理

PCB 族群進入營運旺季，由 8 月營收創 43 個月新高的毅嘉領軍大漲逾 5% 帶動下，嘉聯益、聯茂、台光電、金像電、先豐等個股漲幅也超過 2%，欣興、久盛、健鼎、霖宏也有超過 1％的漲幅。

以上市族群來看，光電族群最為強勢，上漲逾 1.6%，其次為電零與水泥族群，表現最為弱勢的為紡織、觀光類股；櫃買市場以電子設備族群最強勢，表現最弱勢的同樣為紡織與觀光族群。

法人指出，台股今日期貨表現強於現貨，多頭蓄勢挑戰五日線，力守昨日低點，尾盤有機會再拉高，今日成交量預估值約落在 1300 億元左右，雖量仍相對不多，也可望成為近期相對量大的一天，力守於下檔支撐季線與月線之上；本周可留意 8 月營收表現佳的個股，以及美中貿易談判後續發展。