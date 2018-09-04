屈服川普？WTO總幹事表示願意與美進行改革談話

美國總統川普於 30 日表示，若世界貿易組織 (WTO) 不進行整頓，美國將考慮退出，對此 WTO 總幹事 Roberto Azevedo 接受《日經》訪問時表示，願與美國進行談話，討論在一系列領域的改革方針，包含以「共識決」為基礎的決策方式。

Azevedo 表示，WTO 進行整頓，是樂觀其成的發展，因應成員國的需求，更多的討論是必要性的，他已經開始與美國和其他會員國進行談話，他呼籲美國政府提出具體的改革方案。



對於川普的抱怨，Azevedo 並不感到訝異，他表示他與美國貿易代表 Robert Lighthizer 有著非常開放的對話管道，他們一直在談及這些問題。



Lighthizer 獲得日本與歐盟的支持，欲阻止中國政府繼續補貼國內產業，WTO 禁止支持出口的補貼，並要求會員國呈報其他補貼項目，但是中國並沒有報告他們大額補貼鋼鐵生產商，此舉導致鋼鐵全球產量過剩，北京當局表示他們無法全面掌控補貼情況，因為部分補貼是由地方政府所進行的。

以共識決為基礎的決策方式，為 Azevedo 指出有改善空間的地方，也是川普對 WTO 主要的主要控訴。目前 WTO 的所有決策，須獲得全部 164 個成員國的同意才能通過，這使得決策變得較無效率。

此舉原先是為了保護較弱勢的新興國家，但隨著越來越多的國家加入 WTO，達成共識變得更加艱難，而中國、印度和巴西等新興國家往往未能與美國和其他已開發國家達成共識。



Azevedo 表示，他希望維持「共識決」的制度，但指出成員「有很多方式」可以達成協議，例如願意參與的國家可另外發起協定。舉例來說，WTO 在 1996 年發起《資訊科技協定》(ITA)，當時有 29 個會員國參與，目前則擴展至超過 50 個國家。

美國政府對於 WTO 在過去 20 幾年，未能理解智慧財產權的重要性而感到失望，此外如中國和俄羅斯等國家的加入，使美國傳統的主導地位受到威脅。

另一方面，Azevedo 提出警告，若美國退出 WTO，將使在各國營運的美國企業陷入混亂，美企可能面臨商業歧視或新關稅，從而並影響美國與全球的經濟。

他表示「這種情況對任何人都沒有好處，美國占全球貿易的 11% 左右。因此，離開 WTO 將對組織構成衝擊，但這對美國也會是一個打擊。」