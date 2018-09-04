新鉅科前8月營收超越去年全年 Q3營運看俏

光學元件廠新鉅科 (3630) 自結 8 月營收 2.61 億元，創 2014 年 1 月以來新高，月增 18.14%，年增 316%；累計前 8 月營收為 9.86 億元，已超越去年全年 8.77 億元。新鉅科 8 月營收表現亮眼，主要受惠出貨大陸手機客戶新產品拉貨帶動加上積極改善製程提升良率，法人預期，隨著營收規模放大及毛利率提升，第三季力拚轉盈。



新鉅科表示，今年第二季開始量產 1300 萬畫素的高階鏡頭，當時良率不到 50%，目前良率已明顯拉高，7 月及 8 月營收明顯提升，有助於第三季業績。



新鉅科主要產品為手機鏡頭，營收比重約 40%，主要客戶為中國大陸手機廠；筆記型電腦鏡頭因市場穩定、營收比重維持 30% 左右。新鉅科今年以來手機鏡頭業務快速成長，帶動營收加溫，目前手機鏡頭主要規格包含 500 萬畫素、800 萬畫素、1300 萬畫素等，持續配合客戶需求開發新產品。



新鉅科表示，大股東丘鈦入主後，協助進行生產設備汰舊換新，目前整體月產能約為 1000 萬顆，設備升級持續中，並陸續擴充產能，預計年底前可完成，屆時產能將進一步提升因應新的需求。