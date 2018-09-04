科懋保住經銷合約 明年底止動能無虞 股價連攻二根漲停

科懋生技 (6496-TW) 旗下罕病新藥占整體營收約 6 成，日前確定經銷合約展延到明年底，此舉等於穩住到明年底為止的業績動能，再加上旗下新藥獲得健保核價，股價受利多激勵，9/3 恢復交易起便一路直奔漲停，今 (4) 日盤中再攻一根漲停，最高價 59.9 元，寫下 3 個月以來新高。

科懋 8/31 停牌，董事長陳澤民表示，旗下罕見疾病法布瑞氏症用藥 Replagal，在台灣銷售期間原訂至 9/1 止，確定與夏爾 (Shire) 公司簽訂增修條文，銷售期間將展延至 2019 年 12 月 31 日止，該藥品占科懋年營收高達 6 成，等於穩住公司到明年底的營收來源。

科懋 9/3 起恢復交易，受惠展延經銷合約激勵，連續兩天拉出漲停板，今日盤中最高價 59.9 元，寫下三個月來新高，股價站穩所有均線之上。

由於夏爾 (Shire) 已在台灣成立分公司，未來法布瑞氏症用藥 Replagal 經銷合約結束後，可能轉由夏爾台灣分公司直接銷售，恐影響科懋未來營運表現，陳澤民指出，除繼續耕耘罕見疾病特殊醫療市場外，未來也將積極耕耘開拓新藥、出口外銷、保健產品等各大市場。

此外，科懋針對藥物型苯酮尿症 (BH4) 研發的新藥，今年已獲健保核價，將於台灣開賣。

科懋今年上半年稅後純益 1.06 億元，年減 22.23%，每股純益 2.27 元。累計今年 1 至 7 月營收為 9.88 億元，年減 0.24%。