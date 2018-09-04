錢政弘醫師5項保腸指南，幫你不罹癌、不失智！

文／早安健康編輯部

最新的「腸保健康」指南為何？在台灣人最恐懼的疾病─癌症中，大腸癌已經第十度排名第一。研究資料也顯示，台灣有 80% 人口，有著各種大大小小的腸道疾病。如果「腸道不健康，人們可能覺得很認真地在吃，但是都沒有辦法好好吸收。」基隆長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師錢政弘語重心長地說，因為腸道不健康除了可能造成自身的腸道疾病，如腸躁症、大腸癌等等，當腸道功能不佳時，也會讓消化吸收的功能變差，營養不好，輕則皮膚差、常感疲勞，重則器官受損，癌症、失智等大小疾病就會接踵而來。

腸道不健康，努力吃營養食物效果也有限

就以近年來為人所知的腸漏症為例。2012 年一項研究，在受試者腸壁上噴灑可能會產生過敏反應的物質，再使用內視鏡觀察，發現細胞彼此會分開，距離會拉大，證實了腸漏症的存在，也使得醫界瞭解，吃了某些特定食物會拉肚子，除了是像乳糖不耐症等身體缺乏相對應的消化酶造成，也可能是因為某些食物引起腸道發炎反應，細胞之間原本的緊密連結被拉開，同時水分與毒素就會藉機穿過腸道進入人體。

2018 年的一項動物實驗，則進一步發現造成腸漏症與血糖高低有關。如果餵食老鼠高糖食物造成血糖升高，比一般血糖正常的老鼠，高血糖老鼠更容易在腸道以外，發現原本在腸道裡的細菌及其代謝產物，並造成發炎。但如果將老鼠腸壁上接受血糖訊號的接受器阻斷，就沒有腸漏的現象發生。後續人體研究也證實類似結果：當糖化血色素 (HbA1c) 偏高時，腸漏現象就比較嚴重。

腸道菌會影響你的口味

近年來的研究也發現，腸道菌對身體健康的影響，角色比想像地要吃重。例如，說起消化吸收，過去我們都會以為胃酸、胰液、膽汁等是主角，其實腸道菌也會幫助分解食物。錢政弘指出，有的腸道菌喜歡吃脂肪類食物，有些則是醣類食物，這些在檢查糖尿病或高血脂的病患腸道時，有發現這樣的傾向。

產生這樣的關連性可能是基於哪些原因？醫學界推論，除了神經系統耐受度提高外，次要的原因可能是腸道菌跟腸壁上的神經細胞有類似突觸的連結，把他們愛吃的口味的食物訊息，傳遞給我們的身體，讓我們的身體以為這種食物好好吃。因此現在有一種理論，針對像肥胖、代謝症候群、脂肪肝等病患的特定口味養成，很可能是因為一開始常吃某類型食物，讓嗜吃同類型食物的細菌在腸道裡生長茁壯，進而發出更多訊息給我們的身體，讓身體更進一步傾向去吃同類型的食物。

腸保健康，錢政弘教你 5 大「重中之重」

不當的飲食對腸道健康的影響，比你我想像中要大，然而這並非不可逆的過程。腸保健康的原則很多，但錢政弘在這裡提出整合近年來研究結果，其中五點務必做到的原則，對腸道健康影響甚大。這五個「重中之重」是：

❶多運動：研究發現運動可以改善腸道菌相，並增加好的短鏈脂肪酸，幫助免疫調節及抗癌。

❷補充膳食纖維：膳食纖維是腸道多種益菌的食物，因此有助益菌生長，同時也能抑制具核酸桿菌等壞菌的生長。

❸多吃發酵乳製品：例如優酪乳，本身就含有益菌，另一方面，乳製品含有豐富鈣質，可以結合膽酸，減少膽酸對腸道黏膜的毒害。

❹不吃加工肉品：過往不推薦吃加工肉品的理由，主要是高溫製程容易產生致癌物質；近來則多出較新的論據，就是加工肉品含有較多飽和脂肪酸，會刺激肝臟產出更多膽酸，對腸道黏膜健康不利。最近研究顯示有膽結石或接受膽囊切除手術的病患，長期追蹤發現右側大腸癌的機率上升，這是因為吃加工肉品促使肝臟生成更多膽酸，經過腸道細菌代謝為次級膽酸後， 造成腸黏膜病變。

❺避免負面情緒：保持正面情緒進食，可以幫助消化，推論是因為腸道菌在好心情時的代謝產物有利腸道健康。

來源：《早安健康》 2018 年 9 月

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