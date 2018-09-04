印企面臨大風險：印度債、匯雙殺 未對沖外匯波動

今年以來，印度盧比兌美元已下跌約 10%，成為亞洲表現最差的貨幣，經濟學家呼籲，印度央行 (RBI) 須介入捍衛盧比，以避免印度經濟陷入危機。印度債市亦承受壓力，10 年期印度國債殖利率逼近 8%，為 2014 年 12 月以來最高水平。

Indianomics Consulting 的首席經濟學家 Ritesh Kumar Singh 指出，印度外匯存底下滑、出口疲弱、海外商業借貸增加以及聯準會持續升息，盧比將繼續面臨下行壓力。

印度官方數據顯示，截至今年 3 月 31 日，印度的外債在增加至 5297 億美元，年增 12.5%，主要由於外部商業借貸 (增長 17.4%)、短期債務 (15.9%) 和非定居印度人 (NRI) 存款 (8%) 的激增。



外部商業借款佔印度外債總額最大部分達 38.2%，NRI 存款和短期債的占比分別為 23.8% 和 19.3%。截止 3 月底為止，外債約佔印度 GDP 的 20.5%，前一年則為 20%，這一部分問題不大。然而，商業貸款激增責令人擔憂，因為它增加印度公司對利率和匯率波動的風險。

因此印度央行必須出面維持盧比走勢，否則貨幣貶值可能會對該國經濟造成嚴重損害，尤其是在大量以外幣借貸的公司。印度央行數據指出，有 40% 的印度公司，並沒有對沖外匯風險。

儘管許多人認為盧比走弱有利於出口，尤其是服飾、鞋類、資訊科技和製藥業的出口，但 Singh 認為這種說法存在嚴重缺陷，雖然一些出口商會受益，但印度整體仍處於貿易逆差情況。

另一方面，印度為主要石油進口國，盧比下滑將使進口石油的成本攀升，進一步影響總體經濟的穩定性。

4 日上午，印度盧比兌美元再創新低，暫報 1 美元兌 71.375 印度盧比，市場參與者表示，印度央行該考慮是否在 10 月進行升息。然而，貨幣交易商認為盧比在目前的水平將不會再大幅下挫，並預期印度央行在 72-72.5 左右，將進行大幅干預。

美元兌印度盧比走勢

同一時間，印度債市表現疲弱，基於債券供應量增加，10 年期印度債殖利率走升至 7.999%，Star Union Dai-Ichi 人壽保險投資副總裁 Ramkamal Samanta 表示，在債券供應量增加、貨幣危機和原油價格上漲的情況下，債券市場的情緒受影響。