【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一休市。中國將於未來三年向非洲提供 600 億美元援助。美國將公布 ISM 製造業數據。

香港和內地股市週一下跌。歐洲解除針對中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制措施，光伏太陽能股造好，保利協鑫能源（3800.HK）股價大漲 11.3%；長城汽車（2333.HK）哈弗 SUV 展開減價促銷，公司股價下跌 6.6%，拖累整個板塊走低。個股方面，中國重汽（3808.HK） 2018 年上半年股東應佔溢利按年大增 68.9% 勝預期，股價逆市上升 13.3%；新高教（2001.HK）中期核心股東應佔溢利按年上升 15.4%，但股價下跌 4.1%。恒生指數下跌 0.6% 至 27,713 點，國企指數下跌 0.6% 至 10,814 點，香港股市成交金額減少 27.0% 至 789 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 2,721 點，滬深兩市成交金額減少 1.6% 至人民幣 2,437 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的中國春來教育（1969.HK）、華領醫藥（2552.HK）孖展認購尚未足額，創陞控股（2680.HK）錄得超額認購逾 18 倍。

◇ 國浩集團（53.HK）公布 2018 財年（截止 6 月 30 日）收益 306 億港元，同比大增 1.2 倍，但由於其他收入按年大減 42.4 億港元、投資物業重估盈餘同比減少 4.8 億港元、及稅項開支按年大增 9.6 億港元，股東應佔溢利按年倒退 20.0% 至 49.0 億港元。不建議派發末期股息（去年末期為每股 3.0 港元）。現價相當於 8.7 倍 2018 財年市盈率。

◇ 建業地產（832.HK）公布 2018 年首 8 月合同銷售金額、合同銷售建築面積及平均銷售價格分別為人民幣 318 億元、432 萬平方米及每平方米人民幣 7,358 元，同比分別上升 86.0%、60.4% 及 16.0%。其中 8 月份合同銷售金額及合同銷售建築面積分別按年大增 1.2 倍及 1.4 倍，但平均銷售價格則同比減少 8.6%，8 月合約銷售增速遠優於首 7 月。

◇ 珠江鋼管（1938.HK）公布公司於 2018 年 7 月及 8 月收到超過 15 萬噸的新鋼管訂單，連同上半年收到的訂單，公司截至 2018 年 8 月份的新鋼管訂單總數超過 34 萬噸，已接近回復正常年份水平。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公布 2018 年首 8 月汽車銷量為 54.6 萬輛，同比減少 10.7%，但 8 月銷量按年增加 3.8% 至 6.8 萬輛，遠優於首 7 月及 7 月銷量分別倒退 12.5% 及 13.2%。

◇ 富力地產（2777.HK）公布 2018 年首 8 月權益合約銷售金額、銷售面積及銷售均價分別為人民幣 767 億元、582 萬平方米及每平方米人民幣 13,178 元，同比分別上升 47.5%、43.4% 及 2.9%。其中 8 月份分別按年上升 27.8%、9.3% 及 16.9%，權益合約銷售增速遠差於首 7 月。

◇ 融信中國（3301.HK）公布 2018 年首 8 月合約銷售金額及合約建築面積分別為人民幣 749 億元及 340 萬平方米，同比分別大增 208.5% 及 217.4%，但平均合約售價按年減少 2.8% 至每平方米人民幣 22,000 元。其中 8 月份分別按年上升 77.9%、36.6% 及 30.0%，銷售增速較首 7 月明顯回落，但平均合約售價則大幅上升。

◇ 中國恒大（3333.HK）公布 2018 年首 8 月物業合約銷售金額、合約銷售面積及銷售均價分別為人民幣 3,851 億元、3,664 萬平方米及每平方米人民幣 10,510 元，同比分別上升 19.7%、12.8% 及 6.1%。其中 8 月份分別按年上升 20.4%、15.0% 及 4.7%，銷售狀況與首 7 月相若，但較 7 月份之分別下跌 7.9%、減少 14.4% 及上升 7.6% 有大幅改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)