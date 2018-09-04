上半年全國財政社會保障和就業累計支出同比增11.3%

據財政部發佈數據顯示，上半年，全國財政社會保障和就業累計支出16482.18億元，比去年同期增長11.3%。其中，中央本級支出607.98億元，比去年同期增長10.6%;地方支出15874.2億元，比去年同期增長11.4%。重點支出情況：

1.財政對基本養老保險基金補助支出6416.86億元，比去年同期增長12.7%。截至6月底，中央財政已撥付2018年企業職工基本養老保險補助資金4330.51億元、城鄉居民基本養老保險補助資金1137.69億元。

2.行政事業單位離退休支出4736.88億元，比去年同期增長15.2%。

3.就業補助支出407.47億元，比去年同期下降7.8%。截至6月底，中央財政已撥付就業補助資金477.28億元。

4.最低生活保障支出865.1億元，比去年同期下降6.4%。截至6月底，中央財政已撥付困難群眾救助補助資金1400.9億元，支持各地統籌用於最低生活保障等五個支出方向。

5.退役安置支出345.32億元，比去年同期增長5.6%。截至6月底，中央財政已撥付退役安置經費306.36億元。

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